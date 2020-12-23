交換禮物抽「家法大禮包」！兒臉綠狂抖　媽笑虧：籤王

聖誕節玩交換禮物已經成為親朋好友約定成俗的習慣，不過小朋友若也想在學校體驗交換禮物的樂趣，不少家長也得絞盡腦汁的準備，才能讓孩子在學校風光一回。近日就有一名媽媽分享了孩子回家「上繳」了交換到的禮物，打開一看竟是其他家長用心組裝的「家法7件組」，笑得原PO也直呼「其實蠻實用的耶！」。

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這名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享了一張孩子與「家法7件組」的合照，同時表示兒子班上有舉辦聖誕交換禮物活動，沒想到卻愁眉苦臉的回家，她猛一看才發現兒子換到的禮物竟是一整套的「家法7件組」，根本是媽媽們的大獎。看著孩子孩忍不住皮皮剉發抖的樣子，她也不禁噴笑。

▲抱著「家法大禮包」回家的原PO兒子臉都綠了（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》)

仔細一看，明顯由其他家長準備的「家法7件組」裡面就包含了愛的小手、熱熔膠、雞毛撢子、水管、鐵管、不求人和一組四份的麻將牌尺，也難怪孩子帶著這份禮物回家時會不禁全身發抖，原PO也幽默表示兒子手氣實在太旺，根本是「2020史上大籤王！」。

超過6千多名網友看到這份「大禮包」也全笑歪直呼太實用，紛紛逗趣回應「剛好一禮拜七天」、「以後小孩對交換禮物會不會有陰影」、「還有藤條+氣球用的塑膠條，下回可以湊九件組」、「這組應該要叫『要你命3000』」、「這個好，大賣場可以直接包來賣」。（編輯：楊智傑）