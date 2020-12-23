綠改內規　何志偉酸：聽到黑道都會心生畏懼

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不過經中執委討論後，還是並沒有將「兩年條款」改成「一年」，而是僅針對第九條第一項的但書擴大，也就是黨主席選舉及縣市黨部主委也納入，經中執會通過，得不受入黨滿兩年的限制。
會後，民進黨中常委王定宇受訪說，今日修正主要是針對第九條但書，「第一類黨職之黨主席選舉」，放大為包括「市黨部主委」，而非針對原先「入黨幾年」來處理。中執會接下來，也把台北市主委納入，大家也無異議通過。也就是這是一個特殊性的狀況，經中執會通過後適用。
王定宇說，當年民進黨大敗，為了廣納人才，所以才針對黨主席選舉一事予以放寬，經中執會同意得不受入黨年限的限制。至於未來通盤性的入黨年資應該是一年或兩年，則留待以後討論。
之所以沒有修改兩年條款，王定宇說，會中大家都在討論制度穩定，以及2013年當時是為了防止黑道入黨，是否驟然放寬，應該多討論。
這次市黨部主委選舉，原先由綠色友誼連線的前立委薛凌對決英系的王孝維。雙方除了互指對方有賄選嫌疑外，王孝維過去涉及的刑事案底也被挖出。
綠色友誼連線中常委何志偉會後受訪也藉此大酸對手的背景。他說，中執會中最沒有意見的就是他，他也很害怕哪一句話不對，又怎麼了。何還帶點酸意說，會中討論最多的就是黑道，過去因為黑道大幅度入黨，黑道一直控制一些東西，所以才會有幾年的反黑道條款。
何志偉還說，一個政黨絕對不能如外界所說的，「白道怕黑道，黑道怕警察，警察怕白道」，這些都是外界亂傳的。今天黑道這個關鍵字一直出現，「我也不以為然」，「我每次聽到黑道都會心生畏懼，但是我認為，當我心生畏懼時，我也會變得更勇敢。我們就很勇敢的把黑道從我們身上拔開、抽開」，「黨有沒有黑道可能要問問大家，看看做一下核磁共振等等，應該是沒有啦，本黨是沒有黑道」，「市黨部更沒有黑道，更沒有黑道在裡面開會」。
會後，黨發言人顏若芳也說明，為使民進黨永續穩健發展，尤其於重大情事發生之關鍵時刻，能夠使黨更有能量面對挑戰，未來應適時彈性放寬選舉人、被選舉人的入黨期限，以號召、鼓勵更多新進黨員即時投入黨務工作，為黨奉獻，會中通過修正「黨職人員選舉辦法」第九條第一項，修正條文如下：
「除另有規定外，黨員加入本黨連續滿二年者，始具選舉權、被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉、第二類縣市及直屬特種黨部主任委員選舉，如有重大情事，經中央執行委員會同意者，不受入黨期限之限制。」
有關台北市黨部主委改選延宕半年多，第十九屆第三次中執會也同意兩位候選人退選，今日中執會一併責成台北市黨部儘速依照修正的規定，啟動黨部主委改選的選務作業，也請市黨部在農曆年前完成改選，並請組織部全力協助。
民進黨「黨職人員選舉辦法」第九條原本規定「除另有規定外，黨員加入本黨連續滿二年者，始具選舉權、被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉，如有重大情事，經中央執行委員會同意者，得放寬選舉人之入黨期限」。
原本中央黨部有意透過中執會，將入黨滿二年條款改成一年，但與會中執委質疑，2013年從一年改成兩年時主要是考慮到黑道入黨事宜。
新聞來源為Newtalk 新頭殼