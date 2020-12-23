台灣本土零確診破功！韓網吐「1句話」稱羨：好想住台灣

紐籍機長染疫導致台灣零本土確診病例的紀錄破功，民眾除了猜測病毒已傳入社區造成人心惶惶外，更掀起了跨年活動是否得全面取消的熱議。而這起事件不僅《彭博》報導「世界上持續最久『無病毒』區間結束了」，鄰近的國家如南韓媒體同樣關注，更有韓國網友羨慕表示台灣「一個確診就能上新聞」，兩地疫情對比引發網友們討論。

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知名部落客「台灣妞韓國媳」今（23）日就在臉書粉專發文表示，台灣一個本土案例應該是大家昨天最驚嚇的消息，然後我今天就看了一下韓國新聞有沒有報導」，沒想到卻意外發現南韓鄉民們紛紛羨慕的表示「一個確診就可以上新聞啊…」、「我也想住在這樣的地方」。

▲韓國近期爆發第三波疫情，當地政府宣佈取消1953年以來每年舉行的普信閣新年敲鐘儀式。（圖／美聯社／達志影像）

不僅如此，「台灣妞韓國媳」和南韓網友也將台韓兩地疫情做對比，台灣2例本土確診病例相隔了8個月，而韓國網友則自嘲表示「我們這八個月每天都在確診啊」，更透露光是在23日南韓確診人數就再次破千。

▲（圖／翻攝自部落客「台灣妞韓國媳」臉書）

貼文曝光後，超過萬名網友也紛紛按讚留言表示「痛苦果然是比較出來的」、「讀資優班壓力很大的，隨便掉個1分，便是如喪考妣。大家加油！」、「雖然驚嚇，但現在看你這樣說，還是笑出來了」，不過也有網友提醒「因為一天幾千個也是從那一個開始的」、「以南韓為鑑啊，台灣人要守住」。

事實上，根據韓聯社報導，南韓光是23日就新增確診病例1092例，累計確診更達到5.255萬例，相比台灣確診僅776例，兩地疫情嚴重程度相差許多。此外，南韓20日更傳出首爾一座監獄有185例群聚感染，南韓政府也因此在首都圈祭出高規格防疫規定，全面禁止在進行5人以上的聚會，多數民眾的年末聚會恐怕只能在家中度過。（編輯：楊智傑）