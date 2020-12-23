台灣本土零確診破功！韓網吐「1句話」稱羨：好想住台灣

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不僅如此，「台灣妞韓國媳」和南韓網友也將台韓兩地疫情做對比，台灣2例本土確診病例相隔了8個月，而韓國網友則自嘲表示「我們這八個月每天都在確診啊」，更透露光是在23日南韓確診人數就再次破千。
貼文曝光後，超過萬名網友也紛紛按讚留言表示「痛苦果然是比較出來的」、「讀資優班壓力很大的，隨便掉個1分，便是如喪考妣。大家加油！」、「雖然驚嚇，但現在看你這樣說，還是笑出來了」，不過也有網友提醒「因為一天幾千個也是從那一個開始的」、「以南韓為鑑啊，台灣人要守住」。
事實上，根據韓聯社報導，南韓光是23日就新增確診病例1092例，累計確診更達到5.255萬例，相比台灣確診僅776例，兩地疫情嚴重程度相差許多。此外，南韓20日更傳出首爾一座監獄有185例群聚感染，南韓政府也因此在首都圈祭出高規格防疫規定，全面禁止在進行5人以上的聚會，多數民眾的年末聚會恐怕只能在家中度過。（編輯：楊智傑）
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