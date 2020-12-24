何志偉做新冠病毒篩檢！綠委批：不要拿防疫開玩笑

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國民黨立委陳玉珍受訪表示，希望何志偉能安心靜養，能在醫院多休息兩天，如果民進黨委員覺得累，也可以去醫院看看他、陪陪他，只要8位委員去醫院陪何志偉，就能夠擋下萊豬進口。國民黨立委洪孟楷表示，既然何志偉表示身體微恙，就不要來投票，畢竟身體健康比護航萊豬來得重要、民意也抵不上黨意，祝福何志偉身體康復，在家好好休息，別在外面趴趴走、別來立院傳染給其他人。
民進黨立委蔡易餘表示，在臉書看到何志偉去醫院做篩檢的消息，相信何志偉不會確診，他運氣不錯，能夠身體健康。媒體追問何志偉昨（23）日下午與民進黨主席、蔡英文總統等人一起參加民進黨中執會，會不會擔心病毒傳染？蔡易餘表示，我們都有戴口罩的好習慣，縱使有病毒也無法穿透。
針對外界質疑何志偉裝病躲避萊豬投票？民進黨立委趙天麟表示，他跟何志偉都曾是民進黨青年部的幹部，過去對於很多議題都有意見，相信何志偉真的是身體不舒服，怕傳染給其他人，不會耍手段裝病不來立院。
何志偉在上午11點10分來到立院，在簽到後直接進入議場並未受訪。
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