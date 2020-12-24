何志偉做新冠病毒篩檢！綠委批：不要拿防疫開玩笑

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

何志偉做新冠病毒篩檢！綠委批：不要拿防疫開玩笑

記者呂炯昌/台北報導

2020-12-24 11:00:15｜2020-12-24 11:59:46

何志偉
▲民進黨立委何志偉自述頭暈、喉嚨腫，已經去醫院做篩檢，網友留言認為他想藉病閃躲24日的萊豬表決大戰。　（圖／翻攝何志偉臉書）
萊豬表決大戰今（24）日在立法院上演，不過，在決戰前夕，民進黨立委何志偉透過臉書宣布「頭暈、喉嚨痛」，懷疑間接接觸過確診的前長榮航空紐西蘭籍機師，去醫院做新冠肺炎病毒篩檢。不過，何志偉這項舉動被懷疑是躲避立院萊豬表決，藍委稱讚如果表決的時候有更多民進黨立委去醫院陪伴何志偉，就能擋下萊豬進口。綠委王定宇則是痛罵何志偉「不要拿防疫開玩笑，不要在防疫上蹭聲量！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨立委王定宇受訪時表示，如果何志偉真的之前就知道他所說的症狀，身為一個國會議員就不該進入中執會與元首一起開會，面對媒體採訪也不該沒戴口罩，如果他所描述狀況不存在，就祝福他身體健康，但是請他「不要拿防疫開玩笑，不要在防疫上蹭聲量。」
國民黨立委陳玉珍受訪表示，希望何志偉能安心靜養，能在醫院多休息兩天，如果民進黨委員覺得累，也可以去醫院看看他、陪陪他，只要8位委員去醫院陪何志偉，就能夠擋下萊豬進口。國民黨立委洪孟楷表示，既然何志偉表示身體微恙，就不要來投票，畢竟身體健康比護航萊豬來得重要、民意也抵不上黨意，祝福何志偉身體康復，在家好好休息，別在外面趴趴走、別來立院傳染給其他人。

民進黨立委蔡易餘表示，在臉書看到何志偉去醫院做篩檢的消息，相信何志偉不會確診，他運氣不錯，能夠身體健康。媒體追問何志偉昨（23）日下午與民進黨主席、蔡英文總統等人一起參加民進黨中執會，會不會擔心病毒傳染？蔡易餘表示，我們都有戴口罩的好習慣，縱使有病毒也無法穿透。

針對外界質疑何志偉裝病躲避萊豬投票？民進黨立委趙天麟表示，他跟何志偉都曾是民進黨青年部的幹部，過去對於很多議題都有意見，相信何志偉真的是身體不舒服，怕傳染給其他人，不會耍手段裝病不來立院。

何志偉在上午11點10分來到立院，在簽到後直接進入議場並未受訪。

▲立委何志偉做完病毒篩檢後進入議場，參與萊豬表決。（圖／記者葉政勳攝.2020.12.24
▲立委何志偉做完病毒篩檢後進入議場，參與萊豬表決。（圖／記者葉政勳攝.2020.12.24）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀