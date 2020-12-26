新竹特產成限量版早餐　部落客教你做出飯店級米粉料理

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新竹特產成限量版早餐　部落客教你做出飯店級米粉料理

生活中心/綜合報導

2020-12-26 12:00:00

▲《安捷國際酒店》-陽光金瓜米粉。（圖／資料照片）
▲位於新竹的安捷國際酒店今年跟統一調合米粉合作，推出早餐限定料理「陽光金瓜米粉」，讓入住旅人體驗新竹風情。（圖／資料照片）
▲知名料理部落客「斑愛馬媽」一家入住品嚐，小孩吃完後直呼「米粉Q彈、肉燥好香、南瓜也好甜，回家還可以再吃嗎？」（圖／資料照片）
▲知名料理部落客「斑愛馬媽」一家入住品嚐，小孩吃完後直呼「米粉Q彈、肉燥好香、南瓜也好甜，回家還可以再吃嗎？」（圖／資料照片）

說到米粉，就不得不提到「新竹」這個地方，為什麼新竹會是米粉的盛產地，就是因為新竹時常有「強風」，這獨特的氣候環境非常適合製造米粉，因而逐漸發展成地方性的特產。
位於新竹的安捷國際酒店今年跟統一調合米粉合作，推出早餐限定料理「陽光金瓜米粉」，讓入住旅人體驗新竹風情，還吸引知名料理部落客「斑愛馬媽」一家入住品嚐，小孩吃完後直呼「米粉Q彈、肉燥好香、南瓜也好甜，回家還可以再吃嗎？」，因此斑愛馬媽特別重現飯店的「陽光金瓜米粉」，由於作法簡單又美味，只要10分鐘左右就能完成，帶動斑愛馬媽粉絲一起動手做，掀起一股炒米粉熱潮。

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▲斑愛馬媽特別重現飯店的「陽光金瓜米粉」，只要10分鐘左右就能完成。（圖／資料照片）
▲斑愛馬媽特別重現飯店的「陽光金瓜米粉」，只要10分鐘左右就能完成。（圖／資料照片）
▲1.
▲首先將香氣十足的統一調合米粉肉燥油包與所有配料進行拌炒爆香。（圖／資料照片）
▲肉燥油包為料理帶來基底味道。（圖／資料照片）
▲肉燥油包為料理帶來基底味道。（圖／資料照片）
▲再加入適量的水煮滾，等到南瓜煮軟。（圖／資料照片）
▲再加入適量的水煮滾，等到南瓜煮軟。（圖／資料照片）
斑愛馬媽的作法超簡單，小編簡單歸納出3步驟就可以完成:

1. 首先將香氣十足的統一調合米粉肉燥油包與所有配料進行拌炒爆香，肉燥油包為料理帶來基底味道。

2. 簡單炒熟後，再加入適量的水煮滾，等到南瓜煮軟。

3. 再放入主角「米粉」麵身，煮軟後關火，加入素火腿、芹菜繼續拌炒，待湯汁被米粉完全吸收、且米粉裹上南瓜的金黃色，就大功告成。

用統一調合米粉做料理簡單又方便，香噴噴的陽光金瓜米粉吃起來口感極佳，米粉Q彈又有肉燥香氣，拌炒出來的口感完全無違和感，香氣與營養兼備；食材這麼好取得、作法又這麼簡單，讓小編忍不住回家也想動手跟著做啊！

▲再放入主角「米粉」麵身，煮軟後關火，加入素火腿、芹菜繼續拌炒，待湯汁被米粉完全吸收、且米粉裹上南瓜的金黃色，就大功告成。（圖／資料照片）
▲再放入主角「米粉」麵身，煮軟後關火，加入素火腿、芹菜繼續拌炒，待湯汁被米粉完全吸收、且米粉裹上南瓜的金黃色，就大功告成。（圖／資料照片）
▲除了斑愛馬媽去的安捷酒店外，統一調合米粉的輕食光尋味之旅活動，每年與全台旅宿合作「期間限定早餐」，希望旅客在享受輕旅行的同時，也能品嘗輕食的美好。（圖／資料照片）
▲除了斑愛馬媽去的安捷酒店外，統一調合米粉的輕食光尋味之旅活動，每年與全台旅宿合作「期間限定早餐」，希望旅客在享受輕旅行的同時，也能品嘗輕食的美好。（圖／資料照片）
除了斑愛馬媽去的安捷酒店外，統一調合米粉的輕食光尋味之旅活動，每年與全台旅宿合作「期間限定早餐」，希望旅客在享受輕旅行的同時，也能品嚐輕食的美好，用米粉清爽Q彈的口感、與小時候記憶中的肉燥香氣為旅行增添台灣味。

雖然今年輕食光尋味之旅活動到了尾聲，但回顧統一調合米粉合作的全台各個旅店，每道料理都好有特色好想吃啊!小編已經開始期待明年的輕食光尋味之旅了~


 

 

更多創意肉燥米粉料理等你來動手做 http://yt1.piee.pw/PEVCF
統一調合米粉6道料理食譜，一起踏上美味又清爽的輕食光尋味之旅吧！
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