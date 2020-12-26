新竹特產成限量版早餐　部落客教你做出飯店級米粉料理

▲知名料理部落客「斑愛馬媽」一家入住品嚐，小孩吃完後直呼「米粉Q彈、肉燥好香、南瓜也好甜，回家還可以再吃嗎？」（圖／資料照片）

說到米粉，就不得不提到「新竹」這個地方，為什麼新竹會是米粉的盛產地，就是因為新竹時常有「強風」，這獨特的氣候環境非常適合製造米粉，因而逐漸發展成地方性的特產。

位於新竹的安捷國際酒店今年跟統一調合米粉合作，推出早餐限定料理「陽光金瓜米粉」，讓入住旅人體驗新竹風情，還吸引知名料理部落客「斑愛馬媽」一家入住品嚐，小孩吃完後直呼「米粉Q彈、肉燥好香、南瓜也好甜，回家還可以再吃嗎？」，因此斑愛馬媽特別重現飯店的「陽光金瓜米粉」，由於作法簡單又美味，只要10分鐘左右就能完成，帶動斑愛馬媽粉絲一起動手做，掀起一股炒米粉熱潮。

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▲斑愛馬媽特別重現飯店的「陽光金瓜米粉」，只要10分鐘左右就能完成。（圖／資料照片）

× ▲斑愛馬媽特別重現飯店的「陽光金瓜米粉」，只要10分鐘左右就能完成。（圖／資料照片）

▲首先將香氣十足的統一調合米粉肉燥油包與所有配料進行拌炒爆香。（圖／資料照片）

× ▲首先將香氣十足的統一調合米粉肉燥油包與所有配料進行拌炒爆香。（圖／資料照片）

▲肉燥油包為料理帶來基底味道。（圖／資料照片）

× ▲肉燥油包為料理帶來基底味道。（圖／資料照片）

▲再加入適量的水煮滾，等到南瓜煮軟。（圖／資料照片）

× ▲再加入適量的水煮滾，等到南瓜煮軟。（圖／資料照片）

1. 首先將香氣十足的統一調合米粉肉燥油包與所有配料進行拌炒爆香，肉燥油包為料理帶來基底味道。





2. 簡單炒熟後，再加入適量的水煮滾，等到南瓜煮軟。





3. 再放入主角「米粉」麵身，煮軟後關火，加入素火腿、芹菜繼續拌炒，待湯汁被米粉完全吸收、且米粉裹上南瓜的金黃色，就大功告成。





用統一調合米粉做料理簡單又方便，香噴噴的陽光金瓜米粉吃起來口感極佳，米粉Q彈又有肉燥香氣，拌炒出來的口感完全無違和感，香氣與營養兼備；食材這麼好取得、作法又這麼簡單，讓小編忍不住回家也想動手跟著做啊！



▲再放入主角「米粉」麵身，煮軟後關火，加入素火腿、芹菜繼續拌炒，待湯汁被米粉完全吸收、且米粉裹上南瓜的金黃色，就大功告成。（圖／資料照片）

× ▲再放入主角「米粉」麵身，煮軟後關火，加入素火腿、芹菜繼續拌炒，待湯汁被米粉完全吸收、且米粉裹上南瓜的金黃色，就大功告成。（圖／資料照片）

▲除了斑愛馬媽去的安捷酒店外，統一調合米粉的輕食光尋味之旅活動，每年與全台旅宿合作「期間限定早餐」，希望旅客在享受輕旅行的同時，也能品嘗輕食的美好。（圖／資料照片）

× ▲除了斑愛馬媽去的安捷酒店外，統一調合米粉的輕食光尋味之旅活動，每年與全台旅宿合作「期間限定早餐」，希望旅客在享受輕旅行的同時，也能品嘗輕食的美好。（圖／資料照片）

雖然今年輕食光尋味之旅活動到了尾聲，但回顧統一調合米粉合作的全台各個旅店，每道料理都好有特色好想吃啊!小編已經開始期待明年的輕食光尋味之旅了~







