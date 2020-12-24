人資打電話邀面試！求職妹悲劇錯過 一回撥下場GG了
人資打電話邀面試！求職妹悲劇錯過 一回撥下場GG了
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 11:59:25
不少公司在徵才時，都會根據求職者的能力、條件去做篩選，隨後才會透過信件或電話方式，提出面試邀約。不過，就有一名女網友指出，自己忙碌之時錯過了公司人資的面試邀約電話，但當她一回撥卻氣炸直呼「亂槍打鳥嗎？」
原PO於《Dcard》上發文提問「不知道大家有沒有遇過這種狀況」，她指出投了某間公司的採購助理職缺，某天自己在忙碌之時，錯過了公司打來的面試邀約電話，隨後她便回撥。當下她就與總機說明情形，也告知了姓名和應徵職位，對方隨後請她稍等2分鐘左右，結果被告知「他們在電話中，請我稍後回電」。原PO等了15分鐘再次回電，「此總機又說幫我轉接，這次等候的時間更久了，後來總機小姐跟我說沒有人有打給我」。
遇上這樣的情形，原PO就無奈直呼「好啦其實也沒什麼，當下覺得有點無言而已，這樣是人資在亂槍打鳥吧？」最後她也好奇發問「有沒有人是人資的 ，你們會這樣做嗎？」貼文一曝光後，隨即引來網友討論，但不少人反而抱持不同看法，「這有很多種情況吧？例如人資本來要約你面試，但你沒接到他就去約別人，結果面試名額滿了就不再約你～況且很多求職者也都是亂槍打鳥的在投啊XD」、「為什麼這樣就判斷是人資的問題？搞不好總機表達錯誤，把資訊給不同的人資窗口，或者是她單純敷衍妳單就這樣斷定人資亂槍打鳥是不是太武斷？」（編輯：陳雅雲）