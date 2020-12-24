男百字狂嗆街頭遊民！言論曝光引民怨　心善者卻逆風力挺

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位女網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「乞丐能不能消失」的文章表示，「這些破壞市容、遊手好閒的人，能不能消失啊？每次有外國朋友來，被他看到乞丐，我都覺得超丟臉的」，原PO更點出他討厭乞丐的原因「他們佔用公共空間，拿來當他們的家，真的很沒水準，又很自私」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，雖然這樣偏激的言論引發許多網友不滿，但卻有心善者逆風力挺，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「你不知道對方所經歷過的辛苦跟背景，嫌人家臭跟髒，你只是比較幸運而已，我覺得你這樣的態度看他們，跟那些鄙視做基層工作的人有什麼差呢？」、「這個世界並不公平。不是每個肯找工作的人都能在一定時間內找到工作維生；不是每個肯努力的人都租得到、租得起房子；不是每個努力的人都能免於貧窮」、「不是每位遊民都很過份」、「不得已的你就真的沒資格嘴，但騙錢的是真的可以叫他們消失了」。
而更有心善者點出自己的經驗表示「我以前覺得遊民很可憐，但你發現他把你捐的100塊拿去買菸之後，只會覺得無限傻眼，大部分社會有很多善心人士給他們工作與吃住，薪水待遇還不小，但他們寧願四處流浪乞討，也不願下去工作，而且還在我店外亂丟垃圾」，事實上，根據《臺北市遊民安置輔導自治條例第3條》指出，「臺北市遊民之查報，除由民眾通報外，市政府社會局、市政府警察局及本市各區公所應主動查報；醫療機構遇有遊民病患時，應主動通報社會局。而《臺北市遊民安置輔導自治條例第7條》更表示，警察局所屬單位受理通報後，應查明遊民身分。如有妨害治安或違反社會秩序者，將依社會秩序維護法等相關規定處理。（編輯：王柏文）