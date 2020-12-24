陳時中指她已刪文相信非惡意　徐巧芯：我沒刪文

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陳時中指她已刪文相信非惡意　徐巧芯：我沒刪文

新頭殼newtalk

2020-12-24 14:21:15

▲ （圖／新頭殼）
▲ 指揮官陳時中今接受廣播節目說，相信她的出發點不是惡意，並指徐已即時刪文，國民黨台北市議員徐巧芯今強調，「我並沒有刪文」，（圖／新頭殼）
針對紐西蘭籍機師（案765）確診案，國民黨台北市議員徐巧芯昨（23日）爆料，地方流傳案765疫調，不只有指揮中心公布的三處地點，還曾去日本交流協會、爬象山、鼎泰豐、北車停車場等地，但恐涉及外洩疫調資訊，指揮官陳時中今接受廣播節目說，相信她的出發點不是惡意，並指徐已即時刪文，沒想過要向她提告。徐巧芯今強調，「我並沒有刪文」，但有把足跡相關圖片撤下，「不是我認為不該公布，而是我得知消息指揮中心已經開始展開『查水表之呼吸．壹之型』」。
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徐巧芯於臉書指出，昨天某些政論節目說她刪文，今天陳時中指揮官也跟風說因為她刪文所以沒有惡意不會提告。「我不知道主持人是不是老花眼，因為我並沒有刪文」。
徐巧芯強調，自己所公布的資訊都是正確且經過查證的，也沒有公布案765的姓名、病例、病史，因此沒有違法的問題，更不是假消息。

徐巧芯說，把圖片先撤下的原因，說來非常悲哀，不是因為資訊有問題，更不是她認為不該公布，「而是我得知消息指揮中心已經開始展開『查水表之呼吸．壹之型』」。

徐巧芯表示，因為第一時間，昨天的中午12點半左右，媒體的報導受到指揮中心的壓力，逼迫他們「不下架，就開罰」。但明明當時各店家跟被點到的地點都發布了相關訊息，證實有接獲政府有通知案765軌跡。「所以我認為指揮中心已經開始查水表，並且可能會針對轉傳我臉書的人罰9到45萬元」。

徐巧芯稱，自己是不怕。「我很清楚我是在履行民代的職責，並且有查證過程禁得起考驗，更已查閱相關法條」。畢竟那張圖片在她收到之前早已在地方上傳來傳去，就是指揮中心只公布一半，造成民眾恐慌，所以透過她的查證，告知他們確切情況以及消毒位置，他們才能夠安心。「若指揮中心認為我散布假訊息或違法，他們可以依照職權開罰」。

徐巧芯說，作為一個政治人物，面對政府的打壓是我承擔得起的。但她必須保護網友不受到指揮中心查水表。所以把圖片下架保護大家的安全，並且在文章中詳細說明理由。同時面對媒體的詢問她從未改口，提供的資料也不曾收回，甚至還寫了第二篇文章戳破指揮中心所謂「可以掌握接觸對象」的說法。

徐巧芯諷刺，所以真的不用講得那麼好聽，説的好像她是因為認同指揮中心這種公布一半的方式所以撤下。完全不敢承認自己在背後對於媒體、民眾的各種施壓的事實就算了，還沾沾自喜拿上檯面說嘴。就更不用說節目與主持人胡扯「刪文」這種完全不存在的事了。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
徐巧芯的發文仍在臉書上。 圖：翻攝徐巧芯臉書
徐巧芯的發文仍在臉書上。 圖：翻攝徐巧芯臉書
 
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