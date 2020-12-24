陳時中指她已刪文相信非惡意　徐巧芯：我沒刪文

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徐巧芯強調，自己所公布的資訊都是正確且經過查證的，也沒有公布案765的姓名、病例、病史，因此沒有違法的問題，更不是假消息。
徐巧芯說，把圖片先撤下的原因，說來非常悲哀，不是因為資訊有問題，更不是她認為不該公布，「而是我得知消息指揮中心已經開始展開『查水表之呼吸．壹之型』」。
徐巧芯表示，因為第一時間，昨天的中午12點半左右，媒體的報導受到指揮中心的壓力，逼迫他們「不下架，就開罰」。但明明當時各店家跟被點到的地點都發布了相關訊息，證實有接獲政府有通知案765軌跡。「所以我認為指揮中心已經開始查水表，並且可能會針對轉傳我臉書的人罰9到45萬元」。
徐巧芯稱，自己是不怕。「我很清楚我是在履行民代的職責，並且有查證過程禁得起考驗，更已查閱相關法條」。畢竟那張圖片在她收到之前早已在地方上傳來傳去，就是指揮中心只公布一半，造成民眾恐慌，所以透過她的查證，告知他們確切情況以及消毒位置，他們才能夠安心。「若指揮中心認為我散布假訊息或違法，他們可以依照職權開罰」。
徐巧芯說，作為一個政治人物，面對政府的打壓是我承擔得起的。但她必須保護網友不受到指揮中心查水表。所以把圖片下架保護大家的安全，並且在文章中詳細說明理由。同時面對媒體的詢問她從未改口，提供的資料也不曾收回，甚至還寫了第二篇文章戳破指揮中心所謂「可以掌握接觸對象」的說法。
徐巧芯諷刺，所以真的不用講得那麼好聽，説的好像她是因為認同指揮中心這種公布一半的方式所以撤下。完全不敢承認自己在背後對於媒體、民眾的各種施壓的事實就算了，還沾沾自喜拿上檯面說嘴。就更不用說節目與主持人胡扯「刪文」這種完全不存在的事了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼