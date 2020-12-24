女拿好市多新甜品反悔！求店員放回　下秒看傻：我沒結帳

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女拿好市多新甜品反悔！求店員放回　下秒看傻：我沒結帳

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 12:51:25

好市多
▲美式賣場好市多經常推出新品，吸引顧客上門採買。（圖／ NOWnews 資料照）
美式賣場好市多近幾年在台灣崛起，其商品多樣，且也時常更新不少熟食及甜品，吸引不少民眾上門光顧。近日，就有女網友分享自己去逛好市多時，本來想買一款新品「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」，但後來要結帳時反悔，沒想到請店員放回時，店員的舉動讓她超不解，貼文引發熱議。
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原PO再「好市多商品經驗老實說」貼文指出「昨天去逛好市多的時候，被巧克力香蕉生乳酪蛋糕的試吃燒到，隨手就拿了一盒放到購物車，但最後一路逛到結帳區時，突然發現我跟我同學只有兩個人，根本吃不完」。
▲網友分享自己原本要購買好市多新品巧克力蛋糕，但結帳時卻因吃不完反悔不想買。（圖／取自好市多消費經驗老實說）
▲網友分享自己原本要購買好市多新品巧克力蛋糕，但結帳時卻因吃不完反悔不想買。（圖／取自好市多消費經驗老實說）
「於是輪到我結帳時，我只好愧疚的跟工作人員說『抱歉，這個蛋糕能幫我放回原處嗎....我不買了』，結果店員表示願意幫忙處理，但卻說『不過我們會將蛋糕報廢，基於食安問題，沒辦法再賣給其他客人』」這樣的回覆讓原PO整個傻眼，沒結帳的竟然也要報廢，於是為了不浪費食物，還是買單了。
貼文一出，網友紛紛回應「上星期幫朋友買雞肉捲，結完帳才發現買錯了，還未出賣場直接退貨，退完貨才知道要銷毀覺得很可惜，也懊惱自己怎麼會拿錯」、「好市多的這點真的超強＝＝報廢也不手軟」、「很欽佩他們的管控措施的態度，也謝謝您當下的體諒買單，珍惜食物資源」、「神扯，竟然這樣就會報廢，這控管食安的手法真的強」。（編輯：張嘉哲）
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