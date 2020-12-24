網傳案771去跑台北馬拉松 陳時中：沒有！不要再傳了
網傳案771去跑台北馬拉松 陳時中：沒有！不要再傳了
記者劉雅文/台北報導
2020-12-24 14:46:48
中央流行疫情指揮中心，今（24）天中午無預警突然宣布召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持，先前長榮航空紐籍機師(案765)確診新冠肺炎，除了造成航空器群聚感染(案760、766)，也打破了台灣253天零本土紀錄，傳染給一名廣明女員工案771，且兩人密切接觸6天，今（24）天網路上更傳出，這名案771在確診前兩天有去參加台北馬拉松。
對此，指揮中心指揮官陳時中，今天下午召開臨時記者會說明，陳時中強調案771沒有去參加台北馬拉松，陳時中提到，真真假假訊息流傳會造成恐慌，這些都是沒有必要的，請大家相信指揮中心的判斷，有防疫需要我們就公布，其餘我們就不公布，陳還不斷重申：「不要再傳了！沒辦法查證的訊息就不要傳」。另外案771先前的接觸者，共匡列與採檢176人，且目前全部PCR檢驗陰性，至於案765紐籍機師與案771廣明女兩人病況，指揮中心發言人莊人祥表示，目前兩人都是輕症，只有案771有一點點鼻塞、流鼻水。
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