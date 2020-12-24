紅配綠迎聖誕　北醫最愛手搖飲推出「莓好厚抹茶」

北醫上班族最愛的手搖飲「羽上茶飲」繼黑色星期五推出隱藏版菜單《炭金黯黑系列》「白羽炭金茶王」及「炭黑焦糖鴛鴦」兩款新品廣受好評，本月24號加碼推出《莓好聖誕》限定飲品連續四天第二杯半價，陪伴民眾度過2020最後幾天，這次三款新品分別有「莓好厚抹茶」、「果香草莓奶蓋」、「草莓茶王蓋」不惜重本，使用新鮮香甜的大湖草莓，讓草莓控一口氣喝滿三款飲品。

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羽上茶飲草莓季登場，首推「莓好厚抹茶」，將大湖草莓打成顆粒狀果醬夢幻刮杯，嚴選靜岡抹茶加入鮮乳坊乳源，最後蓋上一層奶蓋，撒上抹茶粉，濃厚系「莓好厚抹茶」立刻完成，味道香醇濃郁，草莓香氣四溢嘴中，這杯不管是女孩還是女人絕對爆愛，滿滿戀愛感充滿這個冬季。「果香草莓奶蓋」使用市面上少見的薰香茶系列，加上特調草莓鮮奶芝士奶蓋結合而成，芳香特質植物與發酵茶葉一同烘焙，加上新鮮草莓滋味，「茶香、花香、果香」三種味道一次滿足。

羽上茶飲被網友評比為精品質感手搖飲店，光是「羽上茶王」就嚴選2種頂級茶葉金萱、衫林溪混製，將台灣茶飲結合港式起司奶蓋混出新體驗，這次搭配聖誕限定，將大湖草莓打入奶蓋中，嫩粉紅「草莓茶王蓋」讓不喜愛甜膩口感的大人也可以輕鬆享受草莓季。羽上茶飲粉紅商機報到！《莓好聖誕系列》24日至27日，限定飲品第二杯半價，莓好厚抹茶中杯80元、果香草莓奶蓋中杯65元，大杯75元、草莓茶王蓋中杯80元，大杯 90元，買兩杯最低不到百元，就能享有滿滿粉紅幸福感。