中職／蔡其昌接會長 盼給味全龍溫暖：從此不當兄弟！
中職／蔡其昌接會長 盼給味全龍溫暖：從此不當兄弟！
記者鍾東穎/台北報導
2020-12-24 16:20:58｜2020-12-24 16:44:28
「從此不當兄弟！」立院副院長蔡其昌今(24)日會見5球團代表，確定接下中職會長，並表示身分轉變後不當中信兄弟球迷，也戴上味全龍帽子，並呼籲多給第5隊味全龍溫暖，盼能有第6隊誕生。
身為資深兄弟粉絲，蔡其昌被問到以後要支持哪一隊，他說，「我是兄弟粉絲，已經十年沒拿冠軍，我相信明年一定是冠軍，但之後這身分不太能表態，從此不當兄弟，犧牲我一個沒關係，以後衣櫃不會只放兄弟球衣。」蔡其昌補充解釋，「我的角色是讓大家團結，不能展現自己的立場，個人暫時放一邊。」味全龍代表徐文芳也藉機送上味全龍棒球帽，蔡其昌立刻戴上還笑說，還有沒有其他隊要他戴。
蔡其昌也透露今天和5球團談到盼未來能有第6隊誕生，「他們是支持，畢竟6隊組合精采度有差，也象徵可以照顧三級棒球的球員更多，給更多工作機會，是很好的事情，我個人角度也是支持。」
蔡其昌也提到老牌企業統一經營一路虧到現在，如何一起努力朝催生第6隊誕生，笑說要與會球團多給第5隊多一點溫暖，如果處處阻攔，第6隊會怕、企業也不敢來。