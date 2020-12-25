房市／桃園A10站捷運宅親民2字頭 搶換屋族目光
財經中心/綜合報導
2020-12-25 18:00:00
桃園機場捷運即將邁入四年，期間帶動沿線各站發展，最亮眼的莫過於A18桃園高鐵站以及A19桃園體育園區站，而最近討論度節節升高的則是A10山鼻站，主因地理位置較上述兩站更近台北，目前透天1200萬上下或是新案價格2字頭，都較A18、A19站點旁親民不少，吸引非常多在地換屋族提前卡位。
信義房屋南崁六福店專員羅于婷表示，山鼻站周邊中古屋以透天為主，價格介於1200~1300萬，許多在機場工作的在地換屋小家庭，希望可以住在捷運線上，但A18、A19價格已居高不下，而同樣價格在上南崁也只能買到三房帶車位，且空間稍嫌擁擠，因此會選擇A10這邊的透天；另外也有2~3成來自雙北地區看好這邊未來可以成為第二個青埔。生活圈主要幹道為南山路，羅宇婷說今年山腳的第一間全聯開幕後成為商圈中心點，而連鎖飲料、平價小吃、郵局都在南山路上，學區則是山腳國中小，山外路有市立圖書館，大型採購則可到10分鐘車程的好市多、台茂購物中心，25分鐘可到青埔特區，若搭乘機捷1站到林口，2站到桃園機場，且位於國道一號南崁、林口交流道之間。目前已在A10山鼻站設地的知名建商包含寶佳機構、麗寶集團、德懋建設、翔譽國際、芳彬建設、吉灃建設、祥佑建設等，其中又以區內首發案「A10綻」詢問度最高，號稱目前新推案中距離A10站最近之案，步行僅200公尺即可到A10站，10月正式公開至今，銷況已達6成，羅于婷說，2字頭雖然親民，但自住客還是會以上南崁為優先，等待商圈再成熟一些在進場也不會太遲。