星國網紅賣睡過的枕頭　價格飆到上千元引熱議

明星藝人魅力無窮，許多狂熱粉絲因此會去買明星碰過的任何東西，造就可觀的商機。最近在新加坡，有一個專賣枕頭的網站引起大家關注，因為它主打這些枕頭是「網紅用過」的二手品，價格最高還飆到上千元，引發網友議論。

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進入名叫 The Sleeping Beauties 的官網，一行大字寫著「網紅枕頭專賣」，在型錄中也放上各個新加坡網紅與枕頭的合影，包括他們抱著枕頭、躺在枕頭上的照片，向消費者強調這些商品真的是「網紅用過」。

在商品介紹欄裡，也會附上該網紅的IG帳號，目前網站上共陳列24個網紅枕頭。令人好奇的是，這些枕頭價位懸殊，從20新加坡幣到200新加坡幣不等（約新台幣421元至4200元）。經實際搜尋這些網紅IG頁面後發現，枕頭定價與各網紅IG追蹤數也無正相關，讓人十分疑惑價格是怎麼訂出來的。



▲進入名叫 The Sleeping Beauties 的官網，一行大字寫著「網紅枕頭專賣」，在型錄中也放上各個新加坡網紅與枕頭的合影，包括他們抱著枕頭、躺在枕頭上的照片。（圖／翻攝自官網） 此外，商品介紹欄中也無說明枕頭原本的品牌、購入價格、使用狀況及新舊程度等，甚至也無影片證明這些確實是網紅使用過的枕頭，只寫了一句「這個枕頭被用100%的愛使用過」。

令人意外的是，竟然還真的有人購買，並留下評語說道：「聞起來真香…」、「這安撫了我寂寞的心，我很開心」、「我女友這週離開我了，有這個枕頭陪我剛好」。