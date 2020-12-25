台股早盤漲百點　航運股強勢、鴻海漲逾2%

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台股早盤漲百點　航運股強勢、鴻海漲逾2%

記者許家禎/台北報導

2020-12-25 09:54:35

▲台股漲，何時是最佳進場時機？策略性佈局有望獲利。（圖／記者顏真真攝）
▲台北股市今（25）日開盤漲26.7點，加權股價指數以14306.98點開出，早盤漲逾110點，來到14394點，漲幅0.7%，往14400點邁進。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
台北股市今（25）日開盤漲26.7點，加權股價指數以14306.98點開出，早盤漲逾110點，來到14394點，漲幅0.7%，往14400點邁進。權值股台積電漲0.9%、鴻海買盤敲進，漲2.3%。大立光小漲。電子股稍作休息，盤面焦點為塑膠、航運、鋼鐵與紡織。
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英國與歐盟已達歷史性的脫歐貿易協議，平安夜交投清淡，美股小漲。而台股今日開盤漲26.7點，加權股價指數以14306.98點開出，早盤漲逾110點，來到14394點，漲幅0.7%，往14400點邁進。
台股早盤電子資金比重不到6成，權值股台積電漲4元，漲幅0.9%，來到514元。鴻海強勢，漲2.7%，來到92.1元。大立光漲25元，來到3285元，漲0.7%。其他，聯電漲1.8%。
盤面焦點在塑膠、航運、鋼鐵與紡織族群。其中，中石化漲2.6%、聯成漲1.3%、三芳漲1.3%。陽明飆漲停，長榮與榮運漲6%、7%，萬海、中櫃也漲4到5%。怡華漲停，三洋紡漲8%、聚隆與新纖漲4到5%，東和、利華、力麗、力鵬漲1到2%。至於日前發生大火的旭富製藥，連跌停5天之後，今打開跌停板跌1.7%.
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