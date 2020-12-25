疫情無阻65年傳統！耶誕老人發禮物動態照樣可查

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以往通常會有150到160名志工擠進司令部所在地，即科羅拉多泉（Colorado Springs）的皮特森空軍基地（Peterson Air Force Base），採2小時輪班制接聽孩子們的電話，回覆他們耶誕老人是否已經來過他們家的屋頂。
往年，從美東時間耶誕夜當天早上6時起，總共會有1500人在20小時內輪番進入電話中心參與這項活動，接聽逾13萬通電話。
今年由於COVID-19疫情造成的種種防疫安全限制，志工人數大幅縮減，司令部預料每班輪值人數將不到10人。
司令部發言人希拉契特（Preston Schlachter）表示：「我們理解這項歷史悠久的傳統，也知道會有些失望，無庸置疑。但我們試著讓所有參與的人平安。」
這項由北美航太防衛司令部舉辦的活動源自1955年，當時科羅拉多泉一家報紙廣告，邀請小孩和耶誕老人熱線，不料誤植電話號碼，結果數十名孩童打到當地司令部，上校蕭普（Harry Shoup）為了不讓孩子失望，將錯就錯要求部下應答，這個傳統就此延續下來。
除了電話中心外，司令部也推出追蹤耶誕老人的網站noradsanta.org，以及社群媒體頁面、亞馬遜（Amazon）Alexa語音助理、車載系統Onstar以及新的手機應用程式，將提供耶誕老人所在位置的最新細節。負責經營社群媒體的團隊會在基地的另一間會議室運作。
追蹤耶誕老人的應用程式很快將在谷歌（Google）和蘋果（Apple）的應用程式商店Google Play及AppStore上架。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1091225