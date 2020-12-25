特企／網友盤點「costco好市多」CP值最高的交換禮物

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貼文一出獲得網友熱烈討論，不少網友留言「完全沒有想到可以送刮鬍刀，感覺CP值好高」，「我收到刮鬍刀或蓮蓬頭真的都會大笑耶」，「最近好多網紅都推過舒適耶」「舒適這支我有用過，有避震器蠻特別的」，「這款刮鬍刀有凝膠很好用」。
最普羅大眾的預算500-800元
第一名：舒適刮鬍(售價599)，男生刮鬍子女生刮腿毛，男生收到會覺得實用，女生收到會大喊：「這什麼啦」然後哭笑不得，是一個兼顧預算及氣氛的高CP禮物。
第二名：多用途摺疊桌(售價649)，週末不想離開床鋪時，可以把摺疊桌放床上，然後用筆電追劇或逛網拍。
第三名：41W充電器(售價599)，當手機電力只剩不到20%但又急著出門時，充個10分鐘至少可以多個15-20%的電量，焦慮感瞬減。
至親好友才會玩的預算800-1200元
第一名：藍牙追蹤器(售價1079)，可以掛錢包、掛鑰匙、掛手機、掛包包，常常忘記東西放哪裡的金魚腦超需要。
第二名：行動照相機(售價1129)，外出旅遊攜帶方便，儘管比不上知名品牌運動相機，但該有的功能都有。
第三名：過濾花灑(售價865)，洗澡時最怕水壓不足或是出水口阻塞，但自己又不太會真的花錢去買，收到會覺得很貼心。
貼文底下也有網友主動分享自己交換禮物的各種經驗，「我曾經收過一袋白米，重到不行」、「這些清單太安全了，我曾經送過一組拜拜用的杯子」、「原PO好有心，每次玩交換禮物都好擔心會收到不實用的東西」。