特企／網友盤點「costco好市多」CP值最高的交換禮物

寒冷的天氣揭開了聖誕節交換禮物的序幕，不少人都會和公司同事或親朋好友一起共襄盛舉，歡慶佳節。但交換禮物的挑選卻成為了一年一度最讓人苦惱的事情，在有限的預算之下，不希望用真心換絕情，也不想要買到地雷被親友們唾棄。因此一名網友在 「 Costco好市多 商品經驗老實說」社團盤點最後歡迎的交換禮物新選擇，貼文一出便吸引大批網友參與討論。

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熱情的網友發文表示自己今年總共要玩5場交換禮物，為了省事想在好市多一次解決，排除掉比較有風險的食品、保養品、衣服之後，最後選出了多項男女老少都通用的禮物，希望能幫助到挑選禮物有困難的人。

貼文一出獲得網友熱烈討論，不少網友留言「完全沒有想到可以送刮鬍刀，感覺CP值好高」，「我收到刮鬍刀或蓮蓬頭真的都會大笑耶」，「最近好多網紅都推過舒適耶」「舒適這支我有用過，有避震器蠻特別的」，「這款刮鬍刀有凝膠很好用」。

最普羅大眾的預算500-800元

第一名：舒適刮鬍(售價599)，男生刮鬍子女生刮腿毛，男生收到會覺得實用，女生收到會大喊：「這什麼啦」然後哭笑不得，是一個兼顧預算及氣氛的高CP禮物。

第二名：多用途摺疊桌(售價649)，週末不想離開床鋪時，可以把摺疊桌放床上，然後用筆電追劇或逛網拍。

第三名：41W充電器(售價599)，當手機電力只剩不到20%但又急著出門時，充個10分鐘至少可以多個15-20%的電量，焦慮感瞬減。

至親好友才會玩的預算800-1200元

第一名：藍牙追蹤器(售價1079)，可以掛錢包、掛鑰匙、掛手機、掛包包，常常忘記東西放哪裡的金魚腦超需要。

第二名：行動照相機(售價1129)，外出旅遊攜帶方便，儘管比不上知名品牌運動相機，但該有的功能都有。