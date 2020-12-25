行憲紀念日赴監院陳情　蘇偉碩：言論自由不該僅保障高官

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蘇偉碩表示，他害怕的不是自己說錯什麼，害怕的是衛福部還有政府，不願意就萊豬的健康問題、科學問題，好好地坐下來討論；他更害怕的是，其他主張萊豬就是毒豬的人，是否也會因為他這個案子，從此不敢對政府提出不同意見。
蘇偉碩說，在接到警察通知書之前，他也不知道國家有一條食安法四十六之一條；如今被告後，他感覺這條法根本是「食品國安法」，當有人對政府相關食安議題提出質疑時，這條法就是政府專門用來「對付」這些人的。
蘇偉碩指出，今日恰逢中華民國行憲紀念日，而在憲法裡頭所提到的言論、講學、著作、出版等自由，應該是讓民眾在出版、發表言論或構思一個天馬行空的想法時，能夠心裡不受畏懼，而且也能讓其自由地與大家討論；有很多政府官員也曾說了許多錯話，但卻不需負擔責任，所謂的言論自由不應只保護這些高官。
中華人權協會理事長高思博表示，政府成立國家人權委員會，如此「高大上」的機關，卻至今都未辦過指標性大案，如今遇到社會中出現蘇偉碩這樣的案子，人權委員會卻不願站出來保護蘇偉碩，這樣只會讓人覺得人權委員會是「玩假的」。
前台南縣長、律師蘇煥智也表示，過去他曾擔任台權會會長，30年前也曾與當時的總幹事、現今監察院長陳菊一起站上街頭守護人權，但如今陳菊或監察院好像「神明」一般，怎麼叫都沒反應，這就是國家人權倒退，政府應該深思。