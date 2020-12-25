臺虎精釀面試爆歧視！嗆同志「出櫃不冒險」　挨轟道歉了

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該位面試者吐露心聲，「那刻我為我的真誠感到羞恥，我的生命經歷被全然否定」，並直言如果面試的是一般公司遇到這個狀況，不會如此驚訝，但臺虎精釀積極經營尊重多元形象，還參與同志遊行，結果卻在面試時展現如此態度，難道「所謂的友善只是為了彩虹商機，想要創造商業利益？」
文章曝光後引發網友熱議，面試的品牌總監也有回應澄清，認為面試者誤解、「斷章取義」自己的意思，但此番說法又引來更大不滿，遭譏根本是提油救火。
最終臺虎精釀公司出面發布官方聲明稿表示，針對面試者於上週前來面試，造成當事人在過程中感受不佳的事件，致上最深的歉意。並發出3點聲明：
一、對於面試過程造成面試者不舒服，會敦促所有同仁在職場上須特別注意性傾向、性別認同、族群認同、政治傾向、宗教、種族等議題，避免造成任何人的負面感受。
二、我們瞭解同志族群過往遭受到的壓迫與歧視，也知道在同婚合法化的今天仍有不公的存在。我們無心觸碰傷疤，也無意喚起任何人的苦痛回憶。
三、所有因臺虎精釀過去參與性別實踐而支持我們的朋友，我們並沒有背叛性別友善的價值，將持續關注各項議題，與各界攜手實踐一個更加自由、平等的社會。
臺虎精釀最後強調，正在與當事人進行溝通與協調，進一步尋求彌補的方法，並將確保未來不再發生類似的事件，感謝社會大眾的關心與指教。（編輯：倪浩軒）