社區感染風險增疾管署急發醫界通函？陳時中：僅加強宣導

國內日前在12月22日新增1名本土案例，為案765紐籍機師的接觸者案771，目前疫調結果是匡列接觸者均為陰性，不過社區傳染風險機率高，中央流行疫情指揮中心也數度發函通知醫界，籲請醫師提高警覺，若有

發現疑似個案應加強通報及採檢，防範疫情擴散。

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國內253天零本土確診在12月22日中斷，為了避免確診者造成防疫破口 衛生福利部疾病管制署在23日時，要求醫師加強社區擴大採檢，今（25）日又進一步發布致醫界通函，籲請醫師提高警覺。

疾管署表示，確診兩案於可傳染期間均曾於社區內活動，社區感染風險增加，若發現符合嚴重特殊傳染性肺炎或社區監測通報定義者，請加強通報及採檢，防範疫情擴散。

疾管署提醒，若在診療病人時發現符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，如：發燒、呼吸道症狀、嗅/味覺異常、不明原因腹瀉及醫師高度懷疑之社區肺炎等臨床條件、流行病學條件或檢驗條件者，請依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」進行疾病通報與採檢；若病人不符合嚴重特殊傳染性肺炎通報條件之臨床症狀，但醫師認為有進行 SARS-CoV-2 檢驗之必要者，請依「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」，進行疑似個案通報與檢體送驗。