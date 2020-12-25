社區感染風險增疾管署急發醫界通函？陳時中：僅加強宣導

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疾管署表示，確診兩案於可傳染期間均曾於社區內活動，社區感染風險增加，若發現符合嚴重特殊傳染性肺炎或社區監測通報定義者，請加強通報及採檢，防範疫情擴散。
疾管署提醒，若在診療病人時發現符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，如：發燒、呼吸道症狀、嗅/味覺異常、不明原因腹瀉及醫師高度懷疑之社區肺炎等臨床條件、流行病學條件或檢驗條件者，請依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」進行疾病通報與採檢；若病人不符合嚴重特殊傳染性肺炎通報條件之臨床症狀，但醫師認為有進行 SARS-CoV-2 檢驗之必要者，請依「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」，進行疑似個案通報與檢體送驗。
針對今日疾管署發布醫界通函，以提醒醫師相關社區感染風險。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上回應，通函中提到的措施，都有在日前秋冬專案中提及，今日再度發布僅是加強宣導而已。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。