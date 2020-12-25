社區感染風險增疾管署急發醫界通函？陳時中：僅加強宣導

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社區感染風險增疾管署急發醫界通函？陳時中：僅加強宣導

記者林莞茜/綜合報導

2020-12-25 14:19:56｜2020-12-25 15:26:37

▲國內出現本土個案，外界憂心秋冬專案將緊縮？指揮官陳時中表示，傍晚會與地方政府討論。（圖／指揮中心提供）
▲國內出現本土個案，疾管署致醫界通函，籲請醫師提高警覺，加強、擴大採檢作業。圖／指揮中心提供）
國內日前在12月22日新增1名本土案例，為案765紐籍機師的接觸者案771，目前疫調結果是匡列接觸者均為陰性，不過社區傳染風險機率高，中央流行疫情指揮中心也數度發函通知醫界，籲請醫師提高警覺，若有發現疑似個案應加強通報及採檢，防範疫情擴散。
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國內253天零本土確診在12月22日中斷，為了避免確診者造成防疫破口 衛生福利部疾病管制署在23日時，要求醫師加強社區擴大採檢，今（25）日又進一步發布致醫界通函，籲請醫師提高警覺。
疾管署表示，確診兩案於可傳染期間均曾於社區內活動，社區感染風險增加，若發現符合嚴重特殊傳染性肺炎或社區監測通報定義者，請加強通報及採檢，防範疫情擴散。

疾管署提醒，若在診療病人時發現符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，如：發燒、呼吸道症狀、嗅/味覺異常、不明原因腹瀉及醫師高度懷疑之社區肺炎等臨床條件、流行病學條件或檢驗條件者，請依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」進行疾病通報與採檢；若病人不符合嚴重特殊傳染性肺炎通報條件之臨床症狀，但醫師認為有進行 SARS-CoV-2 檢驗之必要者，請依「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」，進行疑似個案通報與檢體送驗。
 

針對今日疾管署發布醫界通函，以提醒醫師相關社區感染風險。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上回應，通函中提到的措施，都有在日前秋冬專案中提及，今日再度發布僅是加強宣導而已。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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