抬頭、翻身突然暈眩　耳石脫落症相關症狀盡早就醫

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突然天旋地轉一陣暈 耳石脫落症常見誘發因子
王威傑醫師指出，良性陣發性姿勢性眩暈症又稱耳石脫落症，多好發於女性，但男性也有可能，常見發生在壓力較大、生活作息不正常、內耳發炎或是頭部受到劇烈搖晃的人身上。特別是頭部劇烈晃動、突然位移，更可說是主要關鍵，包括了生活中躺下、起床、轉頭、翻身等都有可能引起。
耳石脫落症不僅暈眩，患者也常見失去平衡感
頭部劇烈晃動、突然位移、震盪等，可能使管理平衡的內耳石脫離原本所在的內耳前庭橢圓囊，使得患者出現眩暈甚至是失去平衡感的情況，因此也被稱作「耳石症」或「耳石脫落症」。除此之外，症狀也常見噁心、想吐，情況較嚴重時甚至可能如喝醉、宿醉般的不適。另外，也有許多患者會出現有如乘坐咖啡杯，整個眼見的世界都在旋轉的情況，其主要是因為良性陣發性姿勢性眩暈症也會引起「眼震」，患者眼部會出現往返運動，影響患者視覺。這些症狀時間可能出現約數十秒不等，其後慢慢減退，後續頭部轉到一個特定的位置又有可能再度發作。
王威傑醫師提醒，若有出現這些症狀，雖不會有對身體有迫切的危害，但也可能間接造成危險，例如患者可能持續有如宿醉般的眩暈、失去平衡感等，就有可能發生碰撞受傷，因此康復前建議避免行車，以免發生意外。而這些常見的相關症狀，除了不適、不便外，也有可能是其他疾病的可能，未必就是良性陣發性姿勢性眩暈症，如小腦方面的病變。因此建議患者盡早就醫，可前往家醫科或耳鼻喉科，排除其他疾病的可能，也有利及早治療。由於不少狀況都有可能造成眩暈等症狀，因此檢查時可主動與醫師討論近日的生活狀況、疾病史等相關資訊，以利醫師診斷。
復位術助改善耳石脫落症 靜養期間避免誘發因子
在治療方面，良性陣發性姿勢性眩暈症主要以「內耳石復位術」為主，透過以緩慢轉動頭部為主的復健方式，將內耳石回歸到原本所在的內耳前庭橢圓囊，絕大多數的患者在當下就能感受到明顯的改善，其後遵照醫囑用藥、回診，靜養約一週的時間即可。
靜養期間患者應留意避免頭部劇烈晃動或急速變動方向，例如起床、躺下、低頭、抬頭、行車時轉頭等，這些動作都應放緩速度，以避免影響恢復進程或再度復發。而良性陣發性姿勢性眩暈症是因內耳石脫落所致，其代表著患者內耳石有易位移的情況，因此即便是痊癒後，也還是會有復發的可能，發作機率自然也比常人還高，因此建議患者即便在康復後，日常生活中還是得留意誘發因子，以避免復發。
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