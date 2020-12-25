德籍新住民首辦聖誕市集！今在圓山登場好物一次看
四方報/綜合報導
2020-12-25 15:41:29｜2020-12-25 15:42:28
根據四方報報導，德國經濟辦事處其服務暨執行單位博智顧問有限公司在台北首次辦理「德國商品 X 聖誕市集」活動，活動於12/25-12/27於台北圓山花博花海廣場登場。從今（25）日開始，提供最傳統德式美食，例如：聖誕薑餅、史多倫、德國豬腳、德國香腸、德國啤酒、義式冰淇淋等。
辦事處發言人表示，但凡來逛市集的民眾們，都可以捧著暖呼呼的熱紅酒，大啖歐式美食！並且能血拚精選的德國商品，同時現場有贊助商中華賓士的展示最新世代車款、以前衛設計及一流工藝著名之奧迪汽車精品、德國百年家電大廠福維克最新智能與廚房家電、還有各式各樣進口德國用品、健身最愛的有機燕麥、德國進口保養品與營養品、德國黑森林咕咕鐘及裝飾品以及嬰幼兒安全防護等。現場除了市集之外，也同時舉辦多項活動與訪客同歡，例如與聖誕老公公有約、鮑思高合唱團領唱之聖誕歌曲、聖誕彩繪餅乾、聖誕公仔DIY、馴鹿魯道夫套圈圈、迷你足球射門遊戲、飛鏢遊戲等，適合闔家蒞臨一同共度美好聖誕假期。
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德國經濟貿易處臉書市集資訊
市集地點：https://bit.ly/37IE5HF
市集營業時間：
12/25 16:00 - 21:00
12/26 10:00 - 21:00
12/27 10:00 - 20:00
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