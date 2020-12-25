案771匡列187位接觸者　其中18位同事慘被「居家隔離」

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案771匡列187位接觸者　其中18位同事慘被「居家隔離」

記者賴志昶／台北報導

2020-12-25 15:51:28

▲指揮中心召開臨時記者會，針對案771接觸者採檢結果說明。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中昨（24）日召開臨時記者會，針對案771接觸者採檢結果說明。（圖／指揮中心提供）
紐籍機師（案765）群聚案造成近期首例本土案例案771（廣明女），中央流行疫情指揮中心今（25）公布，目前該案匡列接觸者為187人，其中仍維持採檢176人，另有18位該案同事正在居家檢疫當中。
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針對案765日前傳出不配合疫調，陳時中表示，依據傳染病防治法第43條規定，若是未向疫調人員誠實告知活動史，可處新台幣6萬至30萬元罰鍰，目前桃園市衛生局也已經開罰最高的30萬元。
另外，針對案771，指揮中心發言人莊人祥表示，目前該例仍維持採檢176人，這176人核酸檢驗、血清抗體檢驗都是陰性，另外接觸者則匡列到187人，其中18位同事為居家隔離，159人則是自主健康管理，另有10位商家接觸者列為健康關懷對象。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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