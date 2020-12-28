房市／台南房價一年漲三年 業者估明年轉溫和
財經中心/綜合報導
2020-12-28 08:00:00
房市大環境熱絡，台南市又有南科等議題發酵，今年以來房價成長幅度顯著，根據內政部最新一期《都市地價指數》，台南市上漲幅度居全國各縣市之冠，就連在地房仲也說台南房價幾乎「1年漲完3年份」。不過，專家評估，央行祭出信用管制措施後，旨在抑制炒作行為，自住剛性需求仍是支撐當前房市最大力量，因此，預估明年台南房價不會跌，應會轉趨「溫和上漲」。
台南市經發局統計，截至10月底，台南市今年招商新增234件投資案，吸引138億投資額，共創造170億產值與4324個就業機會；台商回流另有35件，創造投資額1432億、逾萬個工作機會；此外，多家科技大廠也都陸續傳出要在南科擴廠或設廠。因為如此，再加上台灣房市大環境熱絡，信義房屋安南海佃店店長陳政光指出，今年台南房價可說是「1年漲完3年份」，尤其也有部分置產投資的買方，大批購入預售屋。
事實上，根據信義房屋企研室統計實價登錄資料，今年截至目前，台南市住宅單價16.4萬，是歷年首次破15萬，且較去年上漲12%；透天及別墅今年平均總價1266萬，也是歷年新高。不過，陳政光認為，央行日前宣布信用管制措施，包括自然人第三戶（含）以上最高貸款成數6成，無寬限期，公司法人購置住宅第一戶最高貸款6成，第二戶（含）以上最高5成，且均無寬限期，應能抑制炒作行為。如此一來，台南房價較不會在短時間內飛漲，但因產業的確在發展中，仍有自住的剛性需求支撐房市，因此受南科帶動的區域房市，明年房價仍不太可能下跌，而是轉趨合理、溫和地上漲。