歐德「2020愛你愛妳 手護星願」募集1028份耶誕禮物

2020年全球陷入疫情延燒困境，在這嚴峻的時刻，台灣家居業領導品牌歐德集團「手護星願」耶誕禮物募集活動仍不停歇。自2008年起至今已邁入第13年，今年首度與「世界和平會」與「小胖威利病友關懷協會」合作，在愛心大使巴鈺及歐德傢俱、優渥實木、巧寓舍計共同號召下，一個月內募集到1028份耶誕禮物，恰巧是歐德集團的員工總數，希望將每份禮物化成鼓舞與希望的力量，讓孩子們感受到愛與關懷，渡過溫馨的耶誕節。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐德陳國偉執行長及愛心大使巴鈺與孩子們渡過溫馨耶誕。（圖／資料照片）

× ▲歐德陳國偉執行長及愛心大使巴鈺與孩子們渡過溫馨耶誕。（圖／資料照片）

▲歐德集團「2020愛你愛妳 手護星願」愛心大使巴鈺(右)，與歐德集團陳國偉執行長(左)合影。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團「2020愛你愛妳 手護星願」愛心大使巴鈺(右)，與歐德集團陳國偉執行長(左)合影。（圖／資料照片）

▲在歐德設計師帶領下，運用肢體測量空間，愛心大使巴鈺與孩子們玩得不亦樂乎。（圖／資料照片）

× ▲在歐德設計師帶領下，運用肢體測量空間，愛心大使巴鈺與孩子們玩得不亦樂乎。（圖／資料照片）

▲歐德集團陳國偉執行長陪伴孩子設計自己的家，創作時孩子分享自己對家的夢想。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團陳國偉執行長陪伴孩子設計自己的家，創作時孩子分享自己對家的夢想。（圖／資料照片）

▲孩子們穿上歐德迷你制服，搖身變成小小室內設計師，開心獲得證書與耶誕禮物。（圖／資料照片）