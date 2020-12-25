歐德「2020愛你愛妳 手護星願」募集1028份耶誕禮物

2020年全球陷入疫情延燒困境，在這嚴峻的時刻，台灣家居業領導品牌歐德集團「手護星願」耶誕禮物募集活動仍不停歇。自2008年起至今已邁入第13年，今年首度與「世界和平會」與「小胖威利病友關懷協會」合作，在愛心大使巴鈺及歐德傢俱、優渥實木、巧寓舍計共同號召下，一個月內募集到1028份耶誕禮物，恰巧是歐德集團的員工總數，希望將每份禮物化成鼓舞與希望的力量，讓孩子們感受到愛與關懷，渡過溫馨的耶誕節。
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特別邀請「世界和平會」與「小胖威利病友關懷協會」的孩子們在全新落成的優渥實木x巧寓舍計咖啡體驗館舉行「2020愛你愛妳 手護星願」捐贈儀式，執行長陳國偉表示：「簡單的事重覆做，就是不簡單」。一份禮物一份鼓舞的力量，透過一份小禮物就能把愛傳遞到各地。或許是老天爺對行善者的眷顧，讓歐德集團沒有受到這波疫情的影響，反而逆勢成長，日後歐德集團將秉持不變的心，繼續為需要扶助的孩子盡一份心力。
「世界和平會」盧瑞雯督導、「小胖威利病友關懷協會」黃欽德秘書長出席耶誕禮物捐贈儀式，感謝歐德集團持續不間斷舉辦耶誕公益活動以及各地民眾捐贈愛的禮物。「小胖威利病友關懷協會」黃秘書長表示：「小胖威利症為第15對染色體缺陷的先天性罕見疾病，由於代謝不佳導致孩子們無法健康成長，歐德集團手護星願募集愛的禮物，可以陪伴孩子勇敢對抗心中吃不飽的惡魔」。愛心大使巴鈺期盼每年參與這麼有愛的「手護星願」，希望透過愛的傳遞，讓更多人知道一起共襄盛舉。
為了讓孩子有個不一樣的耶誕節，安排了「小小設計師」活動。小朋友穿上歐德集團迷你制服，由專業設計師帶領「世界和平會」的孩子在遊戲中體驗如何成為室內設計師，從「認識材質」了解綠建材對於居住安全的重要；運用肢體玩樂空間，學習如何「丈量規劃」；欣賞藝術家大師「畢卡索名畫」如何化身藝術抱枕美化家居。「小胖威利病友關懷協會」的孩子則體驗「我家我設計」活動，在空間平面圖上規劃出自己夢想的家，體驗活動中，拿到時下最夯「鬼滅之刃驚喜包」的三位女孩們興奮得一直跳，開心的說:「今天真好玩!透過設計師大哥哥的解說，了解室內設計小知識，體認美學培養的重要性。」最後每個孩子都獲得歐德小小設計師證書，歐德執行長陳國偉溫暖的鼓勵孩子們:長大後拿著證書，來歐德求職可以加分喔!孩子們度過充實又快樂的一天。