金門「安心農民市集」明日登場 歡迎民眾到場試吃
記者蔡若喬/金門報導
2020-12-25 21:40:00
推廣在地農業，金門縣政府將於明(26)日起一連2天在金城鎮總兵署前廣場，舉辦「2020愛你~愛你安心農民市集」活動，除邀請地區農業產銷班、安全農業示範農戶、有機農戶等參與展售，金門縣水產試驗所、畜產試驗所也將提供地區漁畜產品共同推廣行銷，讓鄉親們看的到也吃的到農業進步的成果。
為了讓消費者「吃在地、享當季」，金門縣政府及金門縣農會特地於冬季蔬菜盛產時，結合地區安全蔬菜、百花蜜、有機草莓、有機黑木耳等農產品，在這個週末於總兵署前廣場舉辦愛你安心農民市集。水試所也將到場販售白蝦、金目鱸魚及水獺文創商品;另，金沙鎮蔬菜產銷班則會提供「黑蒜頭小籠包」、「高粱酸白菜水餃」商品讓民試吃，歡迎地區鄉親及特產美食業者共襄盛舉，輔導利用在地農產加工品，研發美食料理，發展本縣特色小吃多樣化。建設處處長文水成表示，農產品加工是趨勢，若是能開發農產加工品，除了可以延長農產品保存期限外，並能讓金門的農產伴手禮多樣化，可提高農民收益，所以，此次的活動，我們展售的不只是生鮮安全的農產品，並且把農產加工品入菜，讓消費者吃的開心、也吃的安心。