▲ 輕油電 Suzuki Swift 70 萬起開賣 Swift Sport 80 萬起獻給熱血操控派

小改款 Swift、Swift Sport 搭載 Hybrid 複合動力、Suzuki Safety Support 安全科技與新世代輕量化引擎。正式售價分別為 70 萬元起及 80 萬元起。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Taiwan Suzuki 董事長 鈴木忠臣(右)、副總經理 高橋淳(左)。×Taiwan Suzuki 董事長 鈴木忠臣(右)、副總經理 高橋淳(左)。 小改款 Swift 搭配全新六角型鍍鉻水箱罩與懸浮式車頂設計。內裝採運動化環艙設計，整合式行車資訊顯示幕的雙環跑格儀表板。支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 的多功能觸控式螢幕。空間部分，採用 6/4 分離式後座椅，變化出最大 579L 的收納空間。×Swift Sport 採用蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17 吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件，座艙內有賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及 Sport 字樣前座椅。Swift。×Swift。Swift Sport。×Swift Sport。Hybrid 輕油電小改款 Swift 採用 Hybrid 輕油電科技，結合 ISG 整合式啟動發電機與鋰離子電池的 SHVS智能混合動力車，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助，創造更輕快節能的操駕感受。性能導向的 Swift Sport 更搭載高出力 48V 複合動力系統，提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能。輕踩油門，立即湧現順暢的加速快感。Swift Sport。×Swift Sport。新世代全新引擎動力方面，Swift 採用 1.2 L DUALJET 引擎，採雙噴油嘴系統及輕量化設計，造就平均油耗 22.3km/L 的優越一級能源效率。此外，1,197cc 最小級距排氣量，兼具稅金與燃油的雙效節能表現。Swift Sport 更採加速性優異的全新 1.4 L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎。輕巧緊湊的設計，搭載洩壓閥控制及對應高輸出的進排氣系統，造就最大馬力 129.2ps 與最大扭力 23.9kgm 的動能，並首度導入 6 速手排配置。×智能安全科技 全新 SWIFT、SWIFT Sport 全面導入 Suzuki Safety Support，搭載 ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及 Weaving alert 駕駛疲勞警示等八大項主動式安全配備。×Taiwan Suzuki 除了發表油電新車款，在性能、安全與動力全面蛻變，導入多項主動式安全配備外，更與世界排名前五大、同樣來自日本的三井住友海上集團「明台產物保險」合作，提供最新保險商品「車聯御守UBI汽車綜合保險」。×