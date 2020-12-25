金門烈嶼鄉攝影比賽　張凱傑以「愛情」奪冠

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第二名、第三名分別由陳聖文、陳崑森所拍攝的「軍民一家親」、「八達樓子夜色」奪得，「軍愛民、民敬軍，軍民一家親」，充分展現過去軍民一家的景象；八達樓子為「小金門地標，在十字路口中間，馬路四通八達」。
為有效推廣小金門之觀光，烈嶼鄉公所舉辦「美影烈嶼」攝影比賽共徵得近100張作品參賽，投件者遍及全台各地，大家不分老少長幼，紛紛用鏡頭捕捉「自然與人文」及「戰地與生活」間的巧妙互動，藉由一張張的照片，訴說著一篇篇烈嶼美麗動人的故事。
本次比賽共選出前3名、10名優選、20名佳作等作品，其中第一名作品可獨得新台幣1萬元獎金及烈嶼地區民宿住宿卷4張、第二名可獲得新台幣5000獎金及民宿住宿卷3張、第三名可獲得新台幣3000元及民宿住宿卷3張，優選10名分別獲得民宿住宿卷2張，佳作20名分別獲得民宿住宿卷1張。
烈嶼鄉長洪若珊表示，烈嶼有獨特的戰役史蹟、閩南聚落和僑鄉文化，還有豐富的地質景觀、多樣的潮間帶生態、環島戰備車轍道、海岸軌條砦、一水之隔近在咫尺的廈門夜景…種種美不勝收的島嶼風情，今年更榮獲第三屆台灣城鎮品牌獎–「綠色環境永續獎」，歡迎大家來趟輕漫遊，感受烈嶼的美與好。