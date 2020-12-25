4人爽花7000吃「無菜單料理」！上桌後他氣炸：毀了聖誕

今（25）日是聖誕節，許多人會和親朋好友聚在一起吃耶誕大餐、玩交換禮物，享受濃濃的過節氣氛，對此，也有一名網友跟朋友去吃「無菜單料理」歡慶耶誕，豈料菜色一上桌讓他傻爆眼，且4人總共花費了7000元，讓他氣得直呼「踩到大雷」，貼文一出，也讓大批網友超無言。

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該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示今年聖誕真的「踩到大雷了，從沒踩過這麼大的雷」，為了與好友一起過節，他提前預訂了無菜單料理的餐酒館，因為先前曾去過2次，經驗都還不錯，「所以這次也很放心的訂了預算4個人4000元的餐點」。

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲網友花了7000元，豈料一上桌所有人傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

貼文一出，立刻讓大批網友傻眼，「這樣7千？太貴了啦！吃鹹酥雞可以吃到吐」、「看起來就不可口耶」、「這樣7000，扯」、「超神扯的無菜單料理」、「7千買和牛都能讓妳吃到吐」、「結帳金額約7000元，自己在家煮還吃的開心些」、「無菜單還出這種菜色，全都是家常菜的感覺」、「這個價位不如去吃吃到飽還有剩」。（編輯：郭佩蓉）