4人爽花7000吃「無菜單料理」！上桌後他氣炸：毀了聖誕

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4人爽花7000吃「無菜單料理」！上桌後他氣炸：毀了聖誕

編輯中心/綜合報導

2020-12-25 20:22:37｜2020-12-25 20:36:20

▲一名網友今（25）日爽花7000元與朋友一起到餐酒館吃「無菜單料理」，豈料菜色一上桌，讓他秒變臉，直呼「毀了聖誕節」。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友今（25）日爽花7000元與朋友一起到餐酒館吃「無菜單料理」，豈料菜色一上桌，讓他秒變臉，直呼「毀了聖誕節」。（示意圖／取自unsplash）

今（25）日是聖誕節，許多人會和親朋好友聚在一起吃耶誕大餐、玩交換禮物，享受濃濃的過節氣氛，對此，也有一名網友跟朋友去吃「無菜單料理」歡慶耶誕，豈料菜色一上桌讓他傻爆眼，且4人總共花費了7000元，讓他氣得直呼「踩到大雷」，貼文一出，也讓大批網友超無言。

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該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示今年聖誕真的「踩到大雷了，從沒踩過這麼大的雷」，為了與好友一起過節，他提前預訂了無菜單料理的餐酒館，因為先前曾去過2次，經驗都還不錯，「所以這次也很放心的訂了預算4個人4000元的餐點」。

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
結果一上菜讓全桌的人都超傻眼，「只來了四道菜（共食）、四碗濃湯、一份點心、四份甜點（甜點有三個人不喜歡，最後都給同一個人吃了）」，原PO也表示「餐點內也沒附飲料，想說另外點也沒關係，就開了1000元的酒」。

▲網友花了7000元，豈料一上桌所有人傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲網友花了7000元，豈料一上桌所有人傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
而過程中店員卻不斷推銷要他們買酒，原PO一行人也捧場了，但「最後結帳總金額約7000元，2個男生完全沒吃飽，離開後直奔夜市香，扒了兩碗白飯，對餐點和服務覺得非常失望，毀了我最喜歡的聖誕節我真的非常不開心，對這家店真的很失望，以後再也不會去了，列入黑名單，希望不要再有下一個人像我一樣踩到這個大雷」。

貼文一出，立刻讓大批網友傻眼，「這樣7千？太貴了啦！吃鹹酥雞可以吃到吐」、「看起來就不可口耶」、「這樣7000，扯」、「超神扯的無菜單料理」、「7千買和牛都能讓妳吃到吐」、「結帳金額約7000元，自己在家煮還吃的開心些」、「無菜單還出這種菜色，全都是家常菜的感覺」、「這個價位不如去吃吃到飽還有剩」。（編輯：郭佩蓉）

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