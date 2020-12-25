新光金再拋震撼彈！李紀珠主動請辭董事：與吳東進共進退

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新光金再拋震撼彈！李紀珠主動請辭董事：與吳東進共進退

記者林莞茜/綜合報導

2020-12-25 20:58:13｜2020-12-25 21:05:52

▲新光金控發布重訊公告獨董李勝彥以4理由反對副董事長李紀珠出任下屆董事候選人，但新光金表示獨董反對意見非事實，並已經董事會通過，李紀珠仍具有董事候選人資格。（圖／NOWnews資料照）
▲新光金控晚間發布重訊，李紀珠主動請辭董事獲董事會同意。（圖／NOWnews資料照）
新光金控高層再傳異動！繼董座吳東進9月遭金管會停職2年9個月後，新光金今（25）日晚間公告，因階段性性任務已完成，原新光金及新壽董事李紀珠願與新光金創辦人吳東進同進退，主動請辭董事職務，改由創投公會理事長邱德成接任。
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新光金控董事長吳東進在6 月正式卸下金控董事長職務，但新光金控近年因公司治理問題引發爭議，且因妨礙金檢， 吳東進在9月遭金管會停職2年9個月處分。
新光金今晚表示，在今天召開董事會前，李紀珠已致函新光金，表達個人階段性任務已完成，願與創辦人吳東進共進退，主動請辭新光金控及新光人壽副董事長兩職位，日後將專心擔任新光銀行副董事長。因此，董事會中決議通過，改派法人代表邱德成接任董事一職。

新光金指出，李副董事長曾擔任台灣銀行董事長與銀行公會理事長，為借重其專長及豐富經驗，繼續為新光金控服務，請其擔任新光銀行董事，並獲新光銀行董事會推選擔任副董事長一職。

新光金控及新光人壽新任董事邱德成，曾任台灣人壽監察人及副董事長，在金融圈資歷與投資經驗豐富，目前除擔任多家上市公司董事外，並擔任益鼎創投董事長及中華民國創投商業同業公會理事長，本公司投資策略主軸強調責任投資原則、重視ESG，並持續關注AI、5G等創新投資領域 ，相信邱董事可增強本公司投資等業務績效。
同時，新光金控對於今年度子公司新光人壽裁罰案，深刻檢討並督促新壽完成各項改善措施。未來新光金控及各子公司經營團隊，順應目前金融環境多變的外部環境，將不斷精進經營品質及持續強化公司體質，更深化公司治理善盡企業社會責任，以更好的服務及更佳的績效表現，追求永續健康發展，以回應客戶及股東對新光金控之期待。
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