新光金再拋震撼彈！李紀珠主動請辭董事：與吳東進共進退

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新光金今晚表示，在今天召開董事會前，李紀珠已致函新光金，表達個人階段性任務已完成，願與創辦人吳東進共進退，主動請辭新光金控及新光人壽副董事長兩職位，日後將專心擔任新光銀行副董事長。因此，董事會中決議通過，改派法人代表邱德成接任董事一職。
新光金指出，李副董事長曾擔任台灣銀行董事長與銀行公會理事長，為借重其專長及豐富經驗，繼續為新光金控服務，請其擔任新光銀行董事，並獲新光銀行董事會推選擔任副董事長一職。
新光金控及新光人壽新任董事邱德成，曾任台灣人壽監察人及副董事長，在金融圈資歷與投資經驗豐富，目前除擔任多家上市公司董事外，並擔任益鼎創投董事長及中華民國創投商業同業公會理事長，本公司投資策略主軸強調責任投資原則、重視ESG，並持續關注AI、5G等創新投資領域 ，相信邱董事可增強本公司投資等業務績效。
同時，新光金控對於今年度子公司新光人壽裁罰案，深刻檢討並督促新壽完成各項改善措施。未來新光金控及各子公司經營團隊，順應目前金融環境多變的外部環境，將不斷精進經營品質及持續強化公司體質，更深化公司治理善盡企業社會責任，以更好的服務及更佳的績效表現，追求永續健康發展，以回應客戶及股東對新光金控之期待。