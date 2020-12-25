新光金再拋震撼彈！李紀珠主動請辭董事：與吳東進共進退

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新光金控董事長吳東進在6 月正式卸下金控董事長職務，但

新光金控近年因公司治理問題引發爭議，且因妨礙金檢， 吳東進在

9月遭金管會停職2年9個月處分。

新光金今晚表示，在今天召開董事會前，李紀珠已致函新光金，表達個人階段性任務已完成，願與創辦人吳東進共進退，主動請辭新光金控及新光人壽副董事長兩職位，日後將專心擔任新光銀行副董事長。因此，董事會中決議通過，改派法人代表邱德成接任董事一職。