70萬與80萬起，Suzuki小改微油電Swift與48V油電手排Swift Sport聯袂上市！

我是廣告 請繼續往下閱讀
承襲「GO UNIQUE」的品牌理念，全新搭載Hybrid複合動力、Suzuki Safety Support安全科技與新世代輕量化引擎，持續帶給台灣消費者凌駕想像的駕馭樂趣。
全新小改款Swift，大致維持原來輪廓，換上全新搭配全新六角型鍍鉻水箱罩與懸浮式車頂設計，展現活潑的都會性格。座艙採運動化環艙設計，配置新增整合式4.2吋行車資訊顯示幕的雙環跑格儀表板，以及將支援Apple CarPlay® 及 Android Auto™之多功能觸控式螢幕主機列為標配，賦予更直覺的操作便利性。空間部分，採用6/4分離式後座椅，自由變化出最大579L的收納空間，輕鬆裝載你的個性生活。
動力方面，小改款 Swift搭載1.2 L DUALJET引擎，採雙噴油嘴系統及輕量化設計，造就平均油耗22.3km/L的優越一級能源效率。此外，1,197cc最小級距排氣量，兼具稅金與燃油的雙效節能表現。結合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的SHVS智能混合動力車，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助，創造更輕快節能的操駕感受。
至於小改款Swift Sport更以性能化設計，彰顯其強悍本事。從外觀的蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及全車空力套件，到座艙內的賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及Sport字樣前座椅。從裡到外，散發狂野不羈的戰鬥氣息
至於 Swift Sport部分，搭載全新1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，搭配高出力48V複合動力系統，提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能，並配置洩壓閥控制及對應高輸出的進排氣系統，造就最大馬力129.2ps與23.9kgm最大扭力。結合首度導入的6速手排配置，瞬息之間，徹底釋放速度與激情。
全新小改 Swift與Swift Sport亦全面導入Suzuki Safety Support，搭載ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及Weaving alert 駕駛疲勞警示等八大項主動式安全配備，提供周全守護。
全新引進的小改款Swift與Swift Sport建議售價分別為70萬與80萬，Two Tone雙采車色則須加價一萬。Swift部分小漲2.1萬，Swift Sport則是降了1.8萬，無論漲或降，在安全配備與動力系統都有所更新下，仍展現相當高的C/P值，其中Swift Sport更是市場中唯一100萬以內，搭載48V輕油電動力系統與手排的車款，勢必再掀新一波手排鋼砲風潮。
Taiwan Suzuki除了發表油電新車款，在性能、安全與動力全面蛻變，導入多項主動式安全配備外，更與世界排名前五大、同樣來自日本的三井住友海上集團「明台產物保險」合作，提供最新保險商品「車聯御守UBI汽車綜合保險」，期盼車輛安全與保險創新服務相結合，讓消費者有全新的操控體驗以及安心感。歡迎前往Suzuki全台經銷商展示中心賞車試乘，親身感受THE NEW Swift | Swift Sport 的獨特魅力及操駕樂趣，使您的型動生活徹底進化！