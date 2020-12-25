陸書出版須審查挨批 文化部：維護民主自由、會簡化程序
陸書出版須審查挨批 文化部：維護民主自由、會簡化程序
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-25 21:54:30
近來傳出授權在台灣出版的大陸地區書籍，之後都須先向文化部送審、申請許可後才能取得ISBN書號和登記圖書免稅，針對此事，文化部今（25）日邀集出版界代表進行意見交換。最後決定要朝向「精準規範、低度管理」原則修法，將程序簡化，以協助業者減輕負擔，並維護台灣珍貴的民主自由價值。
文化部表示，2021年即將啟動圖書銷售收入免徵營業稅，為簡化業者申請程序，文化部預計與國家圖書館進行資料串接，業者在申請ISBN時，資料將同步提供文化部進行免稅認可及大陸地區圖書發行許可。文化部也強調，大陸地區圖書發行申請許可及免稅審認，不影響ISBN的核發，文化部將會研議修法及程序簡化，以協助業者減輕負擔。文化部說，台灣民主自由是國人多年努力的成果，在台灣民主自由的環境之下，絕無思想審查的可能。而大陸出版品許可辦法的落實，是為民主防禦機制的體現，避免不具善意的國家利用台灣的民主自由，破壞台灣的民主自由，期盼大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值，文化部也會諮詢各界意見研議修法，以「精準規範、低度管理」的原則，並朝出版業者自律或採建立公約的方式，以及合乎法規程序的方向研修。