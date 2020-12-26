雨狂降室內悶！女猶豫「買空氣清淨機」 網狂勸：拜託別
雨狂降室內悶！女猶豫「買空氣清淨機」 網狂勸：拜託別
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 11:14:24
北部雨斷斷續續下了近一個月總算短暫放晴，讓許多民眾直呼真的下到快要發霉，不僅外頭溼度高，回家後衣服也不易晾乾。對此，一名女網友在PTT女孩版提到，因為連日降雨，衣服都只能曬在室內，目前有使用除溼機，想再添購一台空氣清淨機，貼文曝光立刻引發熱議，網友們卻狂勸退，並點出背後原因。
原PO表示，租屋處因連續下雨，所以都是關著窗戶開除溼機，衣服也是因為下雨只能曬在室內，卻憂心「這樣空氣好像會不太流通，開窗溼氣又會跑進來」，不禁好奇詢問廣大鄉民「有必要再多買一台空氣清淨機嗎？有什麼推薦的品牌嗎，或是要避開的牌子？會不會很耗電呢？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「除溼機有簡單的過濾功能，除非你有特殊需求，不然夠用了」、「潮溼跟空氣不好，我是覺得潮溼的影響還比較大」、「換一台好一點的除溼機，有些還有衣物乾燥跟空氣清淨功能」。不過，大多網友勸退原PO「室內曬衣容易長黴菌，影響呼吸道，最好不要」、「拜託先不要」、「不用，你這個情況無法用清淨機解決」、「不要晾衣服在房間吧！快拿去投幣烘衣機」、「如果你覺得悶可能是二氧化碳過多，你打開窗戶稍微通風個一小時就好」。（編輯：賴詠璿）