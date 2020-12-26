25K男「生完孩想分手」！上網PO文求救　卻因1句話被嗆爆

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「唉好想分手」的文章表示，「跟女友在一起3年了，因為不小心有了孩子，現在一歲，打算明年結婚」，但原PO「現在卻不想結婚了，只想分手」，他更點出理由，「小孩好麻煩，只會一直哭，也不會體諒父母，女友脾氣也變暴躁，只會生氣，然後錢的花費也壓的我喘不過來，我一個月只有25K，要養3個人」，甚至還狂言「現在想提分手，孩子也不搶了，給女友就好，我懶的養了，還是單身爽，想幹嘛就幹嘛，如果以後孩子有成就再回去認，如果沒有成就就算了吧」，原PO也因此上網PO文求助「該提什麼理由分手比較合適呢？」沒想到此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，許多人紛紛直點文中一句話大罵，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為「要一歲小孩體諒父母實在太扯」，留言表示「25K敢不戴套，現在的後果就是你應該承擔的」、「真的很傻眼欸，沒錢養就不要生啊」、「傻眼，一歲小孩懂什麼？」、「一歲...體諒父母？難怪只有25K」、「一歲的小孩是要體諒個什麼鬼」「沒錢還敢生孩子？」、「女友好可憐，相信你現在25K，當初要生的時候經濟條件應該差不多，沒有先想好就生下來，現在才在抱怨自己25K怎麼養，完全就是沒長大的小孩還想結婚生小孩，根本禍害別人」、「25K還不做好避孕措施，然後你告訴我，不懂體諒父母！小孩什麼都不懂，說體諒還太早了吧...」。（編輯：王柏文）