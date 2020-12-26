跨百光年首發60萬人收看 史哲：打造防疫下的觀光經濟
跨百光年首發60萬人收看 史哲：打造防疫下的觀光經濟
記者鄭婷襄/高雄報導
2020-12-26 17:39:31
高雄市副市長史哲今（26）日在臉書揭露，透過電信業者的人流分析顯示，高雄2021跨百光年啟航首發當晚，有近7萬人到愛河灣欣賞跨百光年的展演，線上更有近60萬人次觀看直播，史哲表示，享受防疫新生活，也為高雄打造防疫下的觀光經濟。
史哲指出，因受疫情影響，因此在活動的規劃上，高市府選擇了具有場域開闊、通風良好、人員分散之特性的愛河港灣，搭配高雄流行音樂中心的部份空間，來呈現這場活動，活動中也由衛生局、警察局、文化局所組成的快速反應隊，針對未戴口罩或飲食的民眾進行勸導並稽查，高市府極力做好防疫，同時也感謝民眾的自發與配合。據高雄市政府觀光局統計，高雄有多家指標性的知名旅館，在元旦假期的訂房率已達9成以上，史哲強調，在疫情的影響下，高市府依然努力規劃並執行跨百光年，期盼能夠在跨年期間帶動觀光經濟，進而促進城市活絡，而漫步在愛河港灣，不僅能夠看見詮釋高雄歷史的光影展演、見證高雄港灣與高雄發展的特展、海豚館內的文創商品與在地美食，還有豐富精彩的海上舞台演出。史哲也笑稱，當民眾沉醉在視聽震撼的其中時，同時也不知不覺的走完一圈愛河港灣，距離長達兩公里多，呼籲民眾戴上口罩、搭上大眾運輸，來到高雄愛河灣走走，多運動增加抵抗力，享受防疫健康新生活。