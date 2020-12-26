羽球／高雄秋冬旅遊大使出動！戴資穎體驗足湯、品山茶
羽球／高雄秋冬旅遊大使出動！戴資穎體驗足湯、品山茶
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-26 18:34:17
高雄市政府觀光局攜手六龜區公所聯合舉辦「冬遊泡湯尋梅趣，放大想像玩六龜」活動，今(26)日在寶來花賞溫泉公園盛大登場，除邀請高雄秋冬旅遊大使、世界羽球球后戴資穎到現場與民眾共同體驗足湯、品山茶、逛市集一覽六龜在地特色產品外，也推出「平日住宿六龜送遊程」,還有一日遊、二日遊優惠補助方案。
觀光局長周玲妏表示，2020年逢打狗改名高雄100周年，市府12月推出「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽」活動，民眾憑12月份在高雄消費滿500元發票或使用200元三倍券的發票登錄即可參加抽獎，原本每2小時抽一支iPhone，每天送出3輛Gogoro，從25日起整點加碼不分三倍券或一般消費都可以抽iPhone，讓中獎機率增加一倍。 同時活動期間在配合活動的高雄旅館住宿，還可獲贈400元「高雄券」，民眾可在商圈或夜市指定店家折抵現金，晚上還可以到美麗島站觀賞「HIGHLIGHT高雄光合作用」主燈秀，此外，在美麗島站穹頂大廳、中央公園站一號出口還有光雕秀可欣賞。 觀光局表示，市府將舉辦的跨年活動「2021跨百光年」，活動從109年12月24日起至1月3日有百年視窗、跨百光年、奇想音浪、海上舞台、跨年演唱會、碼頭市集、音樂築港特展等系列活動，壽山動物園更推出夜宿動物園跨百光年光雕派對，要風光迎接下個一百年，歡迎各地遊客來高雄走走。