LiSA「新莊」飆唱《鬼滅》夯曲　1600人專屬手勢應援嗨炸

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《ONLiNE LEO-NiNE》的演出內容包含《鬼滅之刃》的〈炎〉、〈紅蓮華〉等15首歌曲，LiSA也事先錄好問候影片，並展現多種造型服裝；舞台也配合表演變化，燈光、紙花特效、動畫變換，整場1個半小時的演出目不暇給，滿滿驚喜；歌迷也全程比出專屬的應援手勢，氣氛熱烈。
LiSA以中文錄下影片，表示：「大家好，我是LiSA，大家準備好嗎？一起嗨吧！」短短問候令歌迷激動尖叫。播映最後，LiSA也特別錄製影片跟大家道謝：「大家開心嗎？在台灣能透過這樣的方式傳達給大家真的很高興，雖然這次的『ONLiNE LEO-NiNE』只能在日本發出，但在台灣大家能聚集在一起，以如此特別的方式傳遞給各位真的非常開心。下次就將『ONLiNE LEO-NiNE』變成『OFFLiNE LEO-NiNE in TAIWAN吧！』約定好一定會！一定回來再去找你們喔！今天也是美好的一天！」
特別的是，LiSA今原本不會與現場連線，主辦單位在開場前不斷為歌迷爭取，日方最後點頭答應，根據「好玩國際文化」透露，「LiSA今天工作滿檔，但因為很想跟台灣歌迷見面，在各方努力協助調整時間下，台灣播映開始前最終確認可以即時連線，給台灣播映場的所有歌迷ㄧ個最大的驚喜」。