LiSA「新莊」飆唱《鬼滅》夯曲　1600人專屬手勢應援嗨炸

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LiSA「新莊」飆唱《鬼滅》夯曲　1600人專屬手勢應援嗨炸

記者陳雅蘭/綜合報導

2020-12-26 21:23:38

▲LiSA演唱到《炎》、《紅蓮華》時，全場1600名粉絲比書專屬應援手勢，場面熱烈。
▲LiSA演唱到《炎》、《紅蓮華》時，全場1600名粉絲比專屬應援手勢，場面熱烈。（圖／好玩國際文化）
日本「秒殺歌姬」LiSA，近期因爲演唱《鬼滅之刃》主題曲關係，亞洲人氣再攀升，今（26日）她首次在台舉辦「海外播映演唱會」《LiSA ONLiNE LEO-NiNE》，門票開賣即完售，1600位歌迷擠爆Zepp New Taipei一樓，人氣不容小覷。主辦單位「好玩國際文化」也拿出誠意，除了演出內容畫面，燈光、紙花特效也不馬虎，更在開場前確認請到LiSA真人連線，讓粉絲感動不已。 
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▲▼LiSA台灣《ONLiNE
▲▼LiSA台灣《ONLiNE LEO-NiNE》播映演唱會，1600人擠爆現場。（圖／記者陳雅蘭攝影）
▲▼LiSA台灣《ONLiNE
《ONLiNE LEO-NiNE》的演出內容包含《鬼滅之刃》的〈炎〉、〈紅蓮華〉等15首歌曲，LiSA也事先錄好問候影片，並展現多種造型服裝；舞台也配合表演變化，燈光、紙花特效、動畫變換，整場1個半小時的演出目不暇給，滿滿驚喜；歌迷也全程比出專屬的應援手勢，氣氛熱烈。 
LiSA以中文錄下影片，表示：「大家好，我是LiSA，大家準備好嗎？一起嗨吧！」短短問候令歌迷激動尖叫。播映最後，LiSA也特別錄製影片跟大家道謝：「大家開心嗎？在台灣能透過這樣的方式傳達給大家真的很高興，雖然這次的『ONLiNE LEO-NiNE』只能在日本發出，但在台灣大家能聚集在一起，以如此特別的方式傳遞給各位真的非常開心。下次就將『ONLiNE LEO-NiNE』變成『OFFLiNE LEO-NiNE in TAIWAN吧！』約定好一定會！一定回來再去找你們喔！今天也是美好的一天！」 

特別的是，LiSA今原本不會與現場連線，主辦單位在開場前不斷為歌迷爭取，日方最後點頭答應，根據「好玩國際文化」透露，「LiSA今天工作滿檔，但因為很想跟台灣歌迷見面，在各方努力協助調整時間下，台灣播映開始前最終確認可以即時連線，給台灣播映場的所有歌迷ㄧ個最大的驚喜」。
▲▼LiSA演出嗨翻歌迷。（圖／好玩國際文化）
▲▼LiSA演出嗨翻歌迷。（圖／好玩國際文化）
▲▼LiSA演出嗨翻歌迷。（圖／好玩國際文化）
▲▼LiSA演出嗨翻歌迷。（圖／好玩國際文化）
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