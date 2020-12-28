勞動事件法實施週年　新北邀法官庭長律師學者對談

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第一場次報告人東海大學教授林更盛以「德國調解法及勞動訴訟實務」為研討會揭幕，並與主持人銘傳大學教授劉士豪、與談人政治大學副教授林佳和共同深入探討。
林更盛從德國聯邦採行「調解法官」的試行方案談起，分享德國運用調解做為「訴訟外解決紛爭機制」的經驗，並提出法官從事調解，應考慮「調解究竟為司法權或行政權範圍」、「調解與訴訟上和解的異同」、「是否以具有審理權限法官進行調解」等問題。林佳和則分享勞動調解與訴訟審理的法官相同，雖有助於調解成立，但卻面臨「非強制性」、「與行政權交錯問題」，獲現場從事實務工作者的共鳴。
第二場次由律師學院蔡瑞麟律師報告「論勞動事件法之勞動調解作為訴訟程序」專題，並由明理法律事務所陳金泉律師及最高法院鄭傑夫庭長主持與談，分享實務經驗，讓與會者能瞭解調解及訴訟實務內涵。
蔡瑞麟認為，勞動事件法的勞動調解程序的立法理由，應為「事實認定與法律效果之判斷，使當事人瞭解爭點所在，並在其對事實與利害關係有所理解之基礎上，自行達成解決紛爭之合意，或接受由法院提供之調解條款或適當方案」，並避免讓當事人做出對自己不利的陳述或讓步。
鄭傑夫認為，勞動調解委員需本於中立執行職務，而法官選任的調解委員，如何避免執行職務如有偏頗之虞，如工會或公會推薦之委員是否合適，委員能否調查事實、傳喚證人、證人於調解階段能否傳喚證人？至於委員會依職權酌定方案，建議於當事人意思已非常接近再做。
第三場由臺大法律系教授沈冠伶擔任報告人，透過分析最高法院裁判案例帶出「勞動事件之定暫時狀態處分」主題，除了說明勞動事件法相關規定及其立法旨趣，並探討如何平衡兼顧勞僱雙方的利益。壓軸登場的「勞動事件法週年問題檢討」座談由劉士豪教授主持，邀請臺灣高等法院及各地方法院法官、庭長及律師共同與談，檢討勞動事件法上路屆滿週年以來，衍生的相關問題。
勞工局長陳瑞嘉表示，從今年1月1日實施《勞動事件法》以來，提供更有力的機制保障勞工的權益，對我國勞資關係有正面影響，並朝新方向發展，非常樂見各方朋友共同關心勞政，讓法規的制定及解釋更能貼近實務，落實實現勞工權益。
新聞來源為Newtalk 新頭殼