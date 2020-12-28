中國批准引渡條約　土耳其維吾爾人憂難逃魔掌

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中國批准引渡條約　土耳其維吾爾人憂難逃魔掌

中央社

2020-12-28 05:48:33

▲中國日前批准和土耳其簽署的引渡條約，逃亡土耳其的維吾爾人心生恐懼。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提說，中國可利用條約羅織罪名，引渡尋求自由的異議維吾爾人。圖為先前世界維吾爾代表大會呼籲歐洲聯盟跟進制裁中國，向國際社會發出明確訊息。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國日前批准和土耳其簽署的引渡條約，逃亡土耳其的維吾爾人心生恐懼。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提說，中國可利用條約羅織罪名，引渡尋求自由的異議維吾爾人。圖為先前世界維吾爾代表大會呼籲歐洲聯盟跟進制裁中國，向國際社會發出明確訊息。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）中國日前批准和土耳其簽署的引渡條約，逃亡土耳其的維吾爾人心生恐懼。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提說，中國可利用條約羅織罪名，引渡尋求自由的異議維吾爾人。
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土耳其和中國於2017年簽署引渡條約。新華社26日報導，中國全國人民代表大會常務委員會批准「中華人民共和國和土耳其共和國引渡條約」。這意味北京完成條約生效前的最後法定程序。
在安卡拉方面，土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）去年4月提請國會大國民議會（TBMM）就此進行表決，但是大國民議會至今沒有批准。

迪里夏提（Dilxat Raxit）指出，在中國遭受迫害而逃亡到土耳其的維吾爾人擔憂，中國將利用提供經濟利益來影響土耳其政府，以達到北京的政治目的。

同屬突厥民族的土耳其被視為維吾爾人逃避中國迫害的避風港。據估計，至少有5萬名維吾爾人住在土耳其，其中許多為躲避迫害而逃離中國新疆維吾爾自治區。

世界維吾爾代表大會總部在德國慕尼黑，迪里夏提27日在電話中告訴中央社記者：「中國可以利用此一條約羅織所謂的犯罪指控，引渡那些不滿中國政府、要求擺脫統治而尋求自由的維吾爾人。」

他強調：「我們呼籲土耳其政府採取強硬措施，發出正義的聲援，要求中國關閉集中營，停止種族滅絕的極端政策。」

聯合國專家指出，新疆維吾爾自治區至少有100萬名維吾爾人及他族穆斯林被拘禁於「再教育營」。中國稱再教育營是職業訓練中心，有助根除極端主義並培訓新技能。部分西方媒體稱再教育營為集中營。

維吾爾人在新疆自治區蒙受迫害，這在土耳其社會是敏感議題，安卡拉如何因應上述條約批准議題因而受到矚目。土耳其的維吾爾社群擔心，批准條約恐怕「只是時間遲早的事」。

迪里夏提指出，引渡條約給逃離中國而生活在土耳其的維吾爾人帶來恐慌和不安，他們遭逢「失去安全感」的危機。
他說：「我們呼籲土耳其政府採取有效措施，認清中國的真實目的，防止此一條約成為中國迫害維吾爾人的特殊手段。」（編輯：馮昭）1091227
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