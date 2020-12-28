英國返台班機集中檢疫　陳時中：預估中午有結果

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立法院財政委員會等7個委員會今天聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至111年度）」。衛生福利部長陳時中會前接受媒體聯訪。
對於自英返台航班的篩檢情況，陳時中表示，昨晚已對全班機的人採檢完畢，預計今天中午可以得到檢驗結果。
有醫師建議入境應該全面篩檢、隔離與自主健康管理3項措施並行，陳時中說，目前政策不會改變，台灣施行居家檢疫，中間有症狀再採檢，會比較準確。
陳時中指出，之所以對英國班機篩檢，是因為現有文獻都指出變種病毒的傳染力比較高，希望能在第一時間搜集相關資料，也確保機組員的安全，其他航班則沒有這個顧慮，還是維持提出登機時間前3天（工作日）內的核酸檢測（PCR）陰性證明的措施。
至於航班有一人出現發燒情況，為何可以登機，陳時中說，須看量體溫有沒有確實，而且體溫的變化上上下下，無法保證當下沒發燒、之後就不會發燒；「像現在沒有發燒，可能中午就燒了，是有這樣的可能性。」
此外，媒體詢問昨天遊覽車司機將乘客載送至檢疫所回到停車場後，未等到消毒，在車上就立刻脫口罩喝飲料。陳時中說，這樣的問題不大，如果司機是在車子裡到處走動、摸來摸去，問題反倒大一點。（編輯：謝佳珍）1091228