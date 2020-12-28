英醫師：染疫長期症狀　部分患者聞到魚腥硫磺味

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英醫師：染疫長期症狀　部分患者聞到魚腥硫磺味

中央社

2020-12-28 11:42:25

▲英國研究發現，部分新冠患者會出現長期症狀，甚至表示會聞到魚腥味、硫磺味及甜膩噁心的難聞氣味。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國研究發現，部分新冠患者會出現長期症狀，甚至表示會聞到魚腥味、硫磺味及甜膩噁心的難聞氣味。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦27日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）更多症狀浮現，部分出現「新型冠狀病毒長期症狀」（long COVID）的患者表示會聞到魚腥味、硫磺味及甜膩噁心的難聞氣味。
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英國「天空新聞網」（Sky News）報導，這種罕見的副作用被稱為「嗅覺倒錯」，可能特別會影響年輕人和醫護人員。英國耳鼻喉外科醫師庫瑪（Nirmal Kumar）稱這種症狀「非常奇怪，非常罕見」。
庫瑪是英國耳鼻喉科協會（ENT UK）主席，也是3月將嗅覺喪失視為感染新型冠狀病毒指標症狀的首批醫護人員之一。他曾敦促英格蘭公共衛生署（PHE）將嗅覺喪失列為染疫症狀，幾個月後嗅覺喪失正式被列為診斷的症狀之一。

如今他注意到英國數以千計因長期嗅覺喪失接受治療的患者中，有些人出現嗅覺倒錯。他告訴天空新聞網，患者出現嗅幻覺，代表「嗅覺被扭曲，而不幸的是大多是難聞的味道」。

他還說：「這確實很困擾患者，他們的生活品質大受影響。」

庫瑪形容這是一種「親神經性病毒」，並解釋「這種病毒對腦部神經有親和性，尤其是控制嗅覺的神經，但它可能也會影響其他神經，我們認為它會影響神經傳導物質，也就是將訊息傳遞到大腦的機制」。

他還說：「有些人通報出現幻覺、睡眠障礙、聽力改變。」

「我們不知道確切的機制，但我們正在找方法努力幫助患者復原。」

協助嗅覺障礙患者的英國慈善機構AbScent正與英國耳鼻喉科協會及英國鼻科學會（BritishRhinological Society）合作，從數以千計的嗅覺喪失和嗅覺倒錯患者蒐集資訊，以助研發療法。

他們建議有嗅覺倒錯症狀的患者接受「嗅覺訓練」，包括每天聞玫瑰花、檸檬、丁香和尤加利精油約20秒，以慢慢恢復嗅覺。
庫瑪說：「有一些令人鼓舞的早期報告顯示，這類訓練對患者有幫助。」他還說，大部分患者最終將恢復正常嗅覺。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1091228
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