現在才從英國返台啥心態？旅奧台人曝「真實想法」被推爆

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提到有關昨日英國百人搭機抵台，原PO說「至於是怎樣的心態，我也不是不懂」，在國外曾經很不舒服掛了急診，一個人進去急診室，裡面的人也不懂中文，「我不是學醫的，有些名詞醫生講什麼也不是完全理解，真的是蠻可怕的，只知道自己身體很不舒服」，強調人在國外真的沒那麼簡單，碰到這種生死危機，想回家的心態也不是特別意外，而且今年只要有點小感冒或是不舒服，真的會比往年更著急，深怕自己中了病毒，雖然很多人說這樣很自私，「不過換作是你，想想如果生病了一個人去醫院，溝通也不一定順暢，可能也會想回台灣吧？」
至於有人說「沒事就歐美真香，有事就找台灣」，原PO反倒希望全世界都沒有隔閡，住哪裡都一樣輕鬆就好了，也不用有什麼故鄉的概念，但如果連自己的家也沒辦法回去，那也太可憐了，雖然歐美藝術與人文很令人嚮往，但實際生活過後會發現並沒想像中美好，長期生活真的會幻滅，例如做事效率不佳、很多事情不夠通融、花費高等。
原PO最後提到近日的紐籍機師事件，直言「那個態度我想大家有目共睹，歐洲很多人也是這種態度，已經過了快一年，也沒有認真要面對這件事情」，只希望大家能夠撐過去，就算在台灣也要認真防疫，最後不忘祝大家有個美好的2021。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「好像很中肯」、「我覺得講得蠻中肯的，可以理解他們為何想回來啦」、「我也覺得要有同理心，任何人或自己的家人在國外很無助的時候，都會希望自己的國家能伸出援手吧！而且大部分的人也不是所謂在國外爽玩，還是求學或工作居多啊！」「覺得管人家幹嘛回國的人都很奇怪」、「長期生活在歐洲幻滅＋1」、「如果飛機上是你的家人，想法應該會不一樣吧」。（編輯：賴詠璿）
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