過目不忘記憶力超驚人！英國警「神眼」揪出逾2000名嫌犯
過目不忘記憶力超驚人！英國警「神眼」揪出逾2000名嫌犯
（中央社伯明罕27日綜合外電報導）英國43歲警察波普（Andy Pope）記憶力驚人，歹徒都難逃其法眼，過目不忘的他迄今已指認出超過2000名嫌犯。
英國廣播公司（BBC）報導，波普在西密德蘭警察局（West Midlands Police）擔任社區服務警員，他說自己能記得一個人的相貌好幾年，甚至還能揪出戴著面罩的通緝犯。波普2018年獲頒「郡警察局長獎」時，便已達成指認超過1000名嫌犯的里程碑，現在目標是在2022年前指認出2500人。
波普說，「無從解釋」他的天賦，「就只是出於一種直覺，幸運的是，事實證明它是對的」。波普的同僚替他起了一個綽號，叫「記憶人」。
波普在伯明罕（Birmingham）執勤，並在西密德蘭郡的交通樞紐巡邏，大多數的時間都在火車和巴士上。
他的最高紀錄是在一天內指認出17名嫌犯，曾經在等紅綠燈時，認出餐廳內的一名男子。波普已加入「超級辨識者協會」（Association ofSuper Recognizers），這個組織僅有20名成員，都是記憶力奇佳的人才，對鑑識科學有卓著貢獻。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1091228