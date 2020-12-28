中國駐英大使傳異動　「戰狼」劉曉明將退休

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中國駐英大使傳異動　「戰狼」劉曉明將退休

中央社

2020-12-28 14:54:52

▲英國衛報報導，擔任中國駐英大使近10年的劉曉明即將退休。資料照。（圖／翻攝自英國 Sky News ）
▲英國衛報報導，擔任中國駐英大使近10年的劉曉明即將退休。資料照。（圖／翻攝自英國 Sky News ）
（中央社台北28日電）英國衛報報導，擔任中國駐英大使近10年的劉曉明即將退休，由外交部副部長鄭澤光接任。劉曉明任內多次批評英國，包含5G禁用華為設備、過度干預香港議題，並且否認新疆存在人權問題。
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衛報（The Guardian）網站27日披露上述消息。64歲的劉曉明自2010年即擔任此一職務，是目前中國在任最久的駐外大使。他的任內，中英兩國關係曾於2015年達到高點，但此後開始走下坡。
報導指，劉曉明在駐英大使任內對於英國的對中政策與外交模式，多次發表強烈的批評，包含英國5G設備禁止使用華為技術、否認新疆存在維吾爾族的集中營與人權問題等。

報導提到，劉曉明曾形容英國片面禁止華為，會使英國失去成為5G領導國的機會，並稱此舉使得「英國能否為其他國家的公司提供開放、公平和非歧視性的商業環境」成為了一個問題。

今年7月間，在英國外交大臣拉布（Dominic Raab）指控中國對維吾爾族實施不人道的行為後，劉曉明接受BBC的「安德魯·馬里秀」（Andrew Marr Show）節目專訪，駁斥英國對於中國新疆議題的指控都是子虛烏有。

此外，報導說，今年6月港區國安法通過之後，中英兩國的關係也變得更加緊張，劉曉明再次發揮「戰狼精神」，批評英國政府過度干涉中國內政，並對香港事務發表不負責任的評論，同時稱在香港發生的抗爭活動無關自由，而是受到境外勢力煽動。

今年11月間，劉曉明在第三次中英經貿論壇發表演說時指出，2019年中英雙邊貿易額達到862.7億美元（約新台幣2.42兆元），是歷史新高。在今年前10個月，兩國間的貿易貨物數量也較去年同期成長2.8%，是中國所有的貿易國中，成長最快的。報導提到，這次的發言有可能是劉曉明以駐英大使身分，最後一次的公開演講。

報導指出，即將接任駐英大使一職的鄭澤光是美國問題專家，1986年進入中國外交部工作，1990年起專注研究美國問題；2005年至2008年間出任駐美國公使，2015年起擔任外交部副部長。

報導提到，鄭澤光上任後必須處理香港居民取得「英國國民（海外）護照」（BNO passport）、英國終止中英引渡協議等議題。

根據香港南華早報的報導，鄭澤光的人事案，同時牽動了中國駐美國大使的人選。

報導指出，目前中國駐美大使崔天凱已經68歲，到達了退休年齡，中國應該已在尋覓可能的接任人選，不過美國事務專家鄭澤光接任駐英大使後，代表他已經從這份名單上被刪除了。
報導提到，拜登（Joe Biden）出任美國總統後，不會立刻改變現任總統川普（Donald Trump）的對中政策，中國需要觀察一段時間，並選任適合接替崔天凱的人選。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1091228
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