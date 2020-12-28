後疫情時代回歸自住　台中三地段有「軌」優先選

台中房市一片熱，消費者購屋更懂得慎選！疫情從今年初發生至今快滿一年，短短幾個月台灣消費者購屋觀點有了很大的轉變，從過去門牌迷思，轉變成回歸居住面，更重視家的環境。消費者願意下手的物件，不僅個案表現要吸引人，與宜居劃上等號的就是機能，軌道交通依舊是成交關鍵，台中三地段具備捷運建設話題，近期一有新案推出，都繳出漂亮成績單。

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大通地產擁有豐富都更經驗，第一次從北部南下台中推案，看好西區美術館推出「大通大美」，花費十年時間整合台中市西區台灣大道二段上土地，推出台灣大道上最高22層都更地標建築，緊鄰在商辦群中。台中捷運綠線即將順利通車，「大通大美」地段具備捷運藍線優勢，正鄰B12計畫站，串聯捷運機場線台中火車站，三捷運線串聯，交通機能強大。





「大通大美」高規標準打造銀級綠建築，1-4樓規劃飯店式度假公設，格局規劃高坪效2房、3房及3+1房。周圍商圈林立，機能是最大賣點之一，一旁除了是草悟道生活圈、誠品綠園道、美術館、向上路綠海藝文，還緊鄰柳川水岸、秀泰、大魯閣、台糖湖濱、台中大車站、三井LaLaport、中友、一中等商圈，擁有地段、捷運與機能優勢，在地自住客購買比例高。





富旺國際推台灣大道稀有精品小宅 自營商最青睞





過去台灣大道與至善路口最大地標就是阿羅哈客運台中朝馬站，如今蛻變成由台中上市櫃建商富旺國際推出的「富旺天際W ONE」，基地鄰近秋紅谷公園，俯視七期商圈，由綠建築大師劉偉彥操刀、台中市第一座無邊際懸空泳池住宅，規劃均質2房產品，地段具有象徵性之外，交通與環境都有優勢。



▲緊臨著水湳經貿圈及逢甲商圈，學區以上安國小、至善國中、西苑高中等明星校區為主，吸引重視生活質感的消費者。（圖／資料照片）

交通南來北往便捷，開車約5-10分鐘接軌台74線、國道一號，前往捷運藍線211預定站約3分鐘。機能與學區也到位，緊臨著水湳經貿圈及逢甲商圈，學區以上安國小、至善國中、西苑高中等明星校區為主，吸引重視生活質感的中產階級、自營商前來購買，除了自住，置產也很多。





允將建設「大東南」區創佳績 第三指標案2021推出





台中最早開發的大里區，商圈、機能、學區、交通全數到位，人口數為台中第三大的區，近期受惠於軟體園區、大里15期重劃區、大里國民運動中心、雙港輕軌橘線等建設利多加持，房價再次出現亮點。





由於大里與東區、南區地段緊鄰，東區有大車站計畫、台糖湖濱園區、秀泰廣場，以及三井LaLaport購物商場等，南區學風鼎盛有中興大學、國資圖等商圈與生活資源共享，被定位為「大東南」區，是全台中教育資源、生活商圈、藝文綠帶、交通機能最到位的生活圈，加上74號快速道路、台中捷運綠線、台鐵等交通物網，接軌北區、西區、南屯區、台中高鐵站，環境最宜居。





允將建設看好「大東南」區域利多，近幾年代表作品都在「大東南」區正核心地段，繼「允將康活」、「允將康泊」締造熱銷佳績，即將推出第三案，地點位於康橋河岸首排，受到各界關注。