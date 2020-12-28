百歲人瑞李佳音靠「酒」養生　關鍵在於心情愉快

新竹百歲人瑞「李佳音」，今年104歲 ，畢業於新竹女中，年輕由於成績優異，學校認為她還可以有更好的教育，也因為她的努力，為自己爭取到全台只有3位可以就讀「東京女子醫科大學」的名額，從此之後李佳音以「醫生」這個身份在台灣、日本兩地行醫70餘年，直到97歲才卸下職務。兒子羅明德 說，退休前原本喜歡看書和鋼琴的她，不定時的會看看書來沈澱心情，若不是前幾年不小心跌了一跤，母親到現在還是可以對答如流。

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李佳音一生歷經過3次婚姻的挫折，曾經一度「放逐自己」到新竹的鄉下「南寮」行醫看診，一待就是18年，由於當時南寮的環境並不是很好，居民只要生病不到最後一刻，絕對不進診所「看病」，只要來看病的，就已經是身體狀況最嚴重的狀況。李佳音的兒子說，自己小的時候很少看到母親，幾乎是24小時都在工作，就連懷孕期間也都在工作，造福當地居民，1天看診的最高紀錄可達近300人，行醫精神令人佩服。

▲李佳音以優異的成績畢業於日本東京女子醫學院，卻亦然絕然的回到故鄉「台灣」執業。（圖／記者鄭志宏攝）

李佳音經歷過台灣多次的傳染疫情「霍亂、天花、黑死病」肆虐，但都全身而退，也幫助了南寮當地控制住疫情不再擴大，58歲時，受到日本醫院力邀到日本行醫，她也義容辭的回到日本，直到97歲退休回到台灣與兒子同住。兒子表示，為了感念李佳音的付出，多年前在日本同學會的聚會時，特別邀請李佳音上台分享行醫多年的心得，受到不小的迴響，日本當地也曾為李佳音做大篇幅的報導。



▲李佳音曾上台分享行醫多年的心得，獲得不少迴響。（圖／記者鄭志宏攝）

退休後的李佳音也沒有因此而閒下來，也逐漸培養出另一個興趣「喝酒」，羅明德說，母親在退休前並不會喝酒，也沒有嘗試過喝酒，直到有一天，自己喝了威士忌後，發現自己喝不醉，就開始有了喝酒的習慣，李佳音每次幾乎要喝上半瓶才肯罷休，讓羅明德相當擔心，便開始讓李佳音飲用酒性溫和的「養命酒」。日本老牌子「養命酒」以漢方原理為基礎，配合14種藥材製成的滋養強壯補酒，甜甜的口感，讓李佳音一喝就愛上，直到現在。羅明德說，現在母親每天不定時都要喝上幾杯，不只是甜甜的口感，也可以強健補身。



▲百歲人瑞李佳音曾上過日媒版面。（圖／記者鄭志宏攝）

不過現在聽聖經裡的經文，是李佳音每天要做的事情，偶而再到附近的公園走走路散散步；李佳音的氣色相當有精神，問她養生有沒有什麼祕訣？她用平靜的聲音說著「養生沒有什麼祕訣，保持心情愉快就好」。