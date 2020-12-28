聖馬寒冬送暖　愛心義賣關懷獨老

時序入冬，每到年尾社會各界的寒冬送暖活動也陸續展開，聖馬爾定醫院也持續往年慣例，在12月份舉行「關懷獨居長輩-愛心義賣」活動，將民眾捐贈的物資重新整理上架，等待被新主人挖寶，而義賣所得也將投入獨居老人基金，日後能幫助其他需要的長者，愛心義賣會為期兩天，從早上8點半至下午2點半在大雅院區一樓大廳。

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聖馬爾定社區健康組社工師羅安婕表示，聖馬愛心義賣已普遍眾所周知，有時活動準備期還沒開始，一些鄰里長就會主動詢問捐贈物資事宜，讓她覺得很溫馨，因為愛心義賣讓大家知道社會上還是有很多需要被幫助的人，也許看似銅板的活動比不上直接一大筆的捐款，但義賣的意義就在於以愛傳愛，讓堪用物品能再度回歸利用，讓民眾能體會到，今天花費即使只是小小的金額，卻也是一份對關懷獨居長輩的心意。

愛心義賣會於28日展開，為期兩天，一樓大廳擺買日常生活用品與美食區，有些民眾一早掛完號就順便逛了起來，70多歲的林阿公挑選了兩個玩偶只花了幾個銅板，開心說要帶回去送給兩個孫子;另一位陳大姊則選購了一只包包，她笑說當作送給自己的新年禮物。許多民眾也迫不及待想挖寶，讓志工大姊們都差點忙不過來忍不住說:「別急別急，陸續上架中哦」。

聖馬愛心義賣會為期兩天，從早上8點半至下午2點半在大雅院區一樓大廳，生活日用品、美食、兒童娃娃小文具等應有盡有，歡迎民眾來院時能放慢腳步逛一逛。「凡你們所做的，都要憑愛心而做。」，大家只要多一些愛心，社會就會更溫暖、更祥和，愛心沒有多或少，只有行動與不行動。