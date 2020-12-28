特企／居家烘焙熱　桂冠窩廚房Hahow好學校平台上線

受到疫情影響，同步帶動線上學習熱潮，網路調查2020熱搜的十大線上課程中，烘焙更是熱門的線上課程主題之一。歡聚的歲末佳節，桂冠窩廚房於全台最大線上課程網站Hahow好學校推出線上烘焙課程「五星級法式經典甜點在家做」，把桂冠窩廚房實體廚藝教室最熱門的法式烘焙課製作成線上課程，讓消費者不用出門，在家中也能做出媲美五星級飯店法式甜點。

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窩廚房總監王鈺婷表示：「線上課程能夠提供學員更彈性上課地點與時間，法式烘焙甜點一直都是窩廚房最熱門的課程之一，這次特邀曾任國際五星級連鎖飯店甜點師彭建文，研發三款由網友自己票選最想學的法式經典甜點：法式檸檬塔、蒙布朗、法式千層酥，再由這三道甜點技法延伸加碼教學各兩款甜點：生巧克力塔、輕乳酪塔、香芋蒙布朗、費南雪金磚、巧克力千層酥、蝴蝶酥，一次就能跟著師傅的步驟學到總共九款法式甜點。」

線上烘焙課程可無限次觀看，除了能多次查看拆解步驟，課程中也會提供注意的關鍵重點、技巧和裝飾小訣竅，每道食譜都是學員在家使用家用設備可以自行完成，五星級飯店般精緻口味與裝飾的甜點。

即日起至2021/1/23(六)在好學校官網購買課程，早鳥預購報名即享有$2,199元早鳥優惠(原價:$2,880)，前三十名加贈實體食譜卡及一道窩廚房指定甜點食材包，且獲得獲得「五星主廚進階法式甜點實體課」抽獎資格，加碼天然大理石蛋糕轉盤器具組、餐廚精品專業烘焙器具包，贈品總價值高達$50,000。