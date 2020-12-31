重大建設齊聚鶯歌　建商把跑道搬回家

後疫情時代改變民眾生活習慣，許多人轉而往郊區找房子，合嘉建設在鶯歌推出的第4期建案「景自慢」，基地近1600坪，對面緊鄰永久保護區，2房景觀戶798萬起含車位。特別的是，建商規劃了300坪的中庭運動公園，把PU跑道搬回家，住戶不用出門，在社區就可以跑步。

我是廣告 請繼續往下閱讀

受到捷運三鶯線將在2023年完工、新北美術館2022年4月完工，為平衡區域發展，新北市政府未來10年以大漢溪為界，在溪南推動「三鶯文創整合計畫」，希望藉由新北市立美術館落成，帶動周邊三峽、鶯歌地區觀光，也使得近來當地房市相當火熱。

▲「景自慢」採現代日式風格，標榜大部分住宅都有景觀，對面就是永久保護區，每天打開窗戶，就可以呼吸新鮮空氣。（圖／資料照片）

合嘉建設在鶯歌地區已經推出易居邦一、二期和心自慢，完工280戶，在當地打出相當知名度，這次推出的「景自慢」基地近1600坪分為4棟，每層4戶，樓高15層、地下4層，一共226戶，車位218個，基地在鶯歌尖山路和中正二路交叉口，鄰近的尖山路是主要生活圈。





由於雙北地區地狹人稠，有景觀的住宅往往價格高不可攀，合嘉建設這回推出的「景自慢」採現代日式風格，標榜大部分住宅都有景觀，對面就是永久保護區，每天打開窗戶，就可以呼吸新鮮空氣，對於住在鴿子籠的都市人來說，相當具有吸引力。



▲「景自慢」規劃26坪2房和36坪3房，全案採預售方式 (圖/媽媽教室3D透視示意圖)。

不僅風景吸引人，價格也相當平實，「景自慢」景觀戶開價每坪26萬，不在乎景觀的，一坪可以便宜3萬左右，建商規劃26坪2房和36坪3房，景觀戶2房含車位798萬起，棟距相當寬闊，全案採預售方式，2022年6月交屋，由於價格比鄰近的三峽北大重劃區新房，每坪便宜近10萬，吸引相當多的鶯歌、三峽和樹林居民相約當鄰居。





生活機能方面，旁邊的尖山路已經是成熟的商圈，基地正面對的大型全聯明年10月完工，旁邊也有便利商店，採買不成問題。交通方面，搭公車到鶯歌火車站10來分鐘，二高的鶯歌交流道也近在咫尺，假日騎個腳踏車，5分鐘就可以到陶瓷老街逛逛，因此來此購屋的民眾當中，大約有7成來自雙北市。



▲公設方面，在一樓有梯廳、媽媽教室、健身房和娛樂室等。（圖／資料照片）

學區方面，二橋國小距離650米、尖山國中350米，都是幾分鐘步行可及。公設方面，在一樓有梯廳、媽媽教室、健身房和桌球室等。最特別的是，近1600坪基地有一半都綠化，中庭設有一個運動公園，佔地300坪，建商把100多米的標準PU跑道搬回社區，讓住戶不必邁出家門就可以運動。

由於房價親民，也吸引不少退休族群打算在此養老，附近有恩主公醫院，今年新設立的土城醫院也距離不遠，未來管理費定在每坪55元左右，減輕住戶的負擔。



景自慢

26-36坪 美不勝收 1200坪莊園城堡 一屋一生超值好房

接待會館：新北市鶯歌區尖山路195號

預約專線：02-2679-7188

官方網站：https://reurl.cc/14DpGW

官方LINE帳號：https://lin.ee/p1NyOl7