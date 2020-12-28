陳以信指菅義偉潑台冷水 謝長廷：不必以負面觀點解釋
陳以信指菅義偉潑台冷水 謝長廷：不必以負面觀點解釋
新頭殼newtalk
2020-12-28 22:17:52
國民黨立委陳以信今（28）日表示，日本首相菅義偉先前在受訪時已潑冷水，人家都清楚點明，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的加入是採共識決，日本並沒有特別支持台灣加入CPTPP。我國駐日代表謝長廷對此表示，菅義偉談話是針對中國、韓國和台灣加入的問題做一般性回答，不必以負面觀點解釋成針對台灣潑冷水或跟誰打臉，台灣需要的是樂觀、自信、奮鬥，不放棄一切機會，不斷向上發展。
陳以信稍早於臉書發文指出，菅義受訪表示，CPTPP的加入是採共識決，陳以信質疑謝長廷所謂的「日本支持」從何而來。謝長廷對此回應，他並未說過日本政府曾表示支持台灣加入CPTPP，但他曾說過「如沒有核污染的日本食品繼續禁止，日本支持我們的話，其內部雜音會很大」，謝長廷表示這只是假設語句，目前為止日本政府雖然對台灣的參加表示歡迎，但從未正式表示支持，也沒有內部雜音的問題。謝長廷指出，菅義偉的發言內容有二重點，首先是認為TPP貿易自由要求的細則很多，二是TPP採共識決，要全體會員國同意才能加入。謝長廷表示，他於上周的例行記者會已說明，加入CPTPP是採共識決，要締約國全部同意才可能，且11個締約國中，還有4個國家的國會還沒有通過。
謝長廷表示，加入CPTPP對台灣經濟發展和國際競爭力關係很大，雖然困難存在，台灣也不能放棄一切爭取加入的機會，明年日本擔任輪值主席國，日本如果公開表示支持，當然可以影響若干其他會員國，對台灣絕對是有幫助的。
謝長廷最後強調，雖然台灣要禁止核汙染的核食進口保障人民健康，但也要開放沒有汙染的日本食品進口，這樣才能提升貿易自由的程度，符合細則的國際標準，同時爭取日本的支持，早日加入CPTPP，升高台灣的經濟競爭力。新聞來源為Newtalk 新頭殼